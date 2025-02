Mal en el juego y también en el amor: el duro presente de Pep Guardiola

Guardiola, de 53 años, y Serra, de 51, se conocieron en 1994 y contrajeron matrimonio dos décadas después, en 2014. Tienen tres hijos en común: María (24) Marius (22) y Valentina (17). En 2019, Cristina Serra se trasladó a Barcelona junto con su hijo menor para centrarse en sus negocios en el sector de la moda.

Según fuentes cercanas, su decisión de separarse habría estado influida por la renovación de contrato de Guardiola con el Manchester City, lo que implicaba que seguiría residiendo en Reino Unido hasta 2027.

Conocidos de la pareja aseguran que ambos buscan evitar una disputa legal y es por eso que acordaron los términos iniciales para una separación sin conflictos. “Quieren que sea amistoso por el bien de sus hijos”, señaló Vázquez en la TV de España. Además, la periodista destacó que el dinero no sería un factor de discordia en el proceso.

Pese a la confirmación del divorcio, Guardiola continúa utilizando su anillo de bodas en apariciones públicas. “Es sorprendente que todavía lleve su anillo de bodas y no sabría decir si es un símbolo que desea seguir llevando como homenaje a su matrimonio o como una puerta abierta a la reconciliación, porque lo que se nos dice es que él estaría quizás más abierto a esa posibilidad que su esposa”, comentó la reportera.

Por su parte, Cristina Serra mantiene un perfil bajo y evitó realizar declaraciones sobre la separación. En su única aparición pública tras la difusión de la noticia, se limitó a decir que se sentía “muy bien” cuando fue abordada por periodistas en Barcelona.

La hija mayor de la pareja, María Guardiola, se convirtió en la primera en hacer referencia indirecta a la separación en una entrevista con Vanity Fair España. “Mis padres siempre me han aconsejado encontrar aquello que me apasione. Me animan a probar cosas nuevas, aceptar el fracaso y seguir buscando hasta encontrar mi vocación, porque cuando lo haga, la dedicación total vendrá de manera natural”, declaró en la popular revista.

La joven, que reside en Londres, también hizo una reflexión sobre el amor: “Lo más importante en la vida es amar y ser amado. Al final, todo se reduce a sentirse amado”.

Mientras tanto, su hermano Marius Guardiola continúa con sus negocios y recientemente inauguró su cuarta tienda de calzado en Dubai bajo la marca Newcop. Para los medios españoles, este logro empresarial es motivo de satisfacción tanto para Pep como para Cristina, a pesar de la separación.

Guardiola y Serra fueron vistos juntos en múltiples ocasiones en eventos deportivos y celebraciones del Manchester City, incluida la final de la Liga de Campeones en 2023, cuando el equipo inglés conquistó su primer título europeo. En julio de 2024, fueron fotografiados en Wimbledon, aunque ya habían decidido poner fin a su relación.

Según Vázquez, la renovación del contrato de Guardiola con el City fue factor determinante en la ruptura. “No hay terceras personas involucradas, y todo se debe a la renovación del contrato de Pep con el Manchester City, que fue muy difícil de sobrellevar y que también fue una sorpresa para Cristina”, explicó la periodista.

A pesar de la separación, la pareja mantiene una relación cordial y continúa enfocada en el bienestar de sus hijos. “Siguen manteniendo esa información de manera reservada, pero están confirmando a cualquiera que les pregunte que están separados”, añadió Vázquez.

La situación afectiva para Guardiola se mezcla con una temporada difícil en lo deportivo desde su llegada a los Ciudadanos. Campeón en cuatro de las últimas cinco ediciones de la Premier League y clave en la conquista de la primera Champions League en la historia del club inglés, la presente campaña del City es mala desde los números y en el rendimiento del equipo. Eliminado por el Real Madrid en el repechaje para acceder a los octavos de final de la máxima competición europea, marcha en el cuarto puesto de la liga inglesa con 44 puntos, los mismos que Newcastle, a 20 unidades del líder Liverpool.

