Se intoxicaron alumnos en una escuela sanjuanina y no saben por qué

"La empresa contratista que tenemos va a ir al lugar para seguir haciendo las verificaciones porque la verdad todavía no se entiende que es lo que que ha sucedido, todos los equipos están funcionando, tienen las ventilaciones correspondientes, no se ve algo mal, y tampoco se siente olor a gas", sostuvo.

Hollman comentó también que en estos días harán una prueba con todos lo equipos prendidos para verificar monóxido de carbono en el ambiente y pérdida de gas con instrumentos de medición.

"Todo el mantenimiento que se hace anualmente lo venimos realizando, hacemos un relevamiento todos los años para ver las necesidades que tiene cada departamento y en base a ese relevamiento vamos haciendo las verificaciones y los trabajos que se realizan, la idea es seguir trabajando y que todo funcione correctamente", cerró.

Por su parte, la secretaria de Educación, Ana García, en diálogo con Radio Sarmiento este martes, informó que tras el suceso los alumnos están bien de salud y ratificó, respecto de las instalaciones, que "estaba todo en perfectas condiciones", a la vez que aseguró que "nadie explica muy bien qué ha pasado".