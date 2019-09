Paro: acatamiento medio o alto, según quién lo mire

Al mediodía, cuando desde el Ministerio de Educación de San Juan no habían difundido cifras, para el gremio UDAP, el acatamiento al paro convocado para hoy en San Juan tuvo un alto acatamiento en el turno mañana, del 95%, y esperaban el mismo porcentaje en el turno tarde, según dijo a Tiempo de San Juan el secretario general del sindicato, Luis Lucero.Pasado el mediodía se conoció el comunicado oficial del Ministerio de Educación que dio como cifra total de adhesión, un 46.88%.

Según los números oficiales, el porcentaje de ausentismo en la provincia ante la adhesión al paro nacional decretado por CTERA , en el turno mañana se dio así: Educación Inicial: 81.80 %, Educación Primaria: 61.94 %, Educación Especial: 96 %, Educación Secundaria Orientada: 65.20 % (Primer Módulo), Educación Secundaria Técnica: 38.50 % y Agrotécnica: 59.58 %,Educación Privada: 4.57 %, Educación Superior: 13 %, Gabinetes Técnicos Interdisciplinario: 1.40 %, informando un total de acatamiento del 46.88 %.

Por su parte, según los números del gremio, la mayor parte de los docentes de San Juan acató la propuesta de parar en el marco de una medida dispuesta por CTERA en todo el país, por 24 horas sin presencia en los lugares de trabajo, tras lo que denunciaron como violencia y represión sufrida por docentes de Chubut. Así, en San Juan, pararon casi todos los maestros según dijo Lucero, y el 5% que no lo hizo se dio en escuelas de gestión privada y técnicas, ya que el gremio AMET no adhirió a la medida.

Justificación gremial

La medida nacional fue tomada intempestivamente en todo el país por parte de CTERA, tras incidentes con maestros en Chubut. Sobre si este hecho ocurrido en otra provincia justifica hacer paro en San Juan, el titular de UDAP dijo que “hay un montón de motivos para este paro. No llega por un hecho súbito, se da porque es un tema muy fuerte de nacionalizar la problemática que tiene que ver con ley suspendida de paritarias, no nos convocaron a la negociación colectiva desde 2016, tampoco hay ley de financiamiento educativo, no tenemos edificios remodelados, ni se construyen salitas de 3 años”.

Según el sindicalista, además, les habíamos solicitado a las provincias que tienen graves problemas económicos que no tienen similitud con la violencia en Chubut pero es un problema muy grave y de las políticas que generaron un profundo recorte de educación perdimos Conectar Igualdad, libros, notebooks, el programa de coro y orquestas y la radio en la escuela, entre otras tantas cosas”.

¿Causa común?

Lucero dijo que el reclamo dirigido al gobierno nacional sigue sin escucharse. Que elevaron el pedido a CTERA de un bono de 5.000 pesos desde agosto a diciembre que salga del presupuesto nacional y no de los fondos coparticipables con provincias

En este marco, sobre el descuento del día que podría aplicar el Gobierno Provincial, Lucero opinó que “no hemos tenido novedades sobre el descuento del día, pero estamos reclamando lo mismo que el Gobierno Provincial y por eso persuadimos a que no aplique el descuento.

El gremialista analizó el impacto en el Gobierno de los días de paro docente que suman tres este año en una provincia ordenada con los sueldos y que incluso otorgó la cláusula gatillo a los estatales. “Sí, esta situación la van planteado. Pero la única manera es desde la unidad que podemos efectivizar el federalismo, que la Nación se haga cargo de la educación, y no podemos ir entregando lo que nos significó una lucha”.