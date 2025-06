El precio del petróleo y bolsas del mundo: la guerra aún no se refleja en el mercado

El precio del petróleo aún no termina de alterarse en medio del conflicto en Medio Oriente

Se prevé otro ajuste en julio Mientras YPF analiza si aumenta o no la nafta, tres empresas ya las subieron 5%

Las autoridades iraníes han informado de un nuevo ataque contra la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordó, en el centro del país, que ya fue atacada por Estados Unidos durante el fin de semana.

El barril de crudo Brent del mar del Norte, que se usa de referencia para el precio local, supo alcanzar US$ 81, el precio más alto en seis meses. en el comienzo de la rueda, aunque ahora los futuros se ubican en US$ 75,72, lo que implica una suba de 0,32%. Por su parte, el WTI, se muestra en US$ 74,08, lo que implica un alza de 0,34%.

En cuanto a los mercados, este lunes, las bolsas asiáticas cerraron mixtos, pero con leves bajas y alzas que no superaron el 1%. El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,13% este lunes, mientras el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con ganancias del 0,67%, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái sumó un 0,65 % y el parqué de Shenzhen se anotó el 0,43 %.

Por otro lado, las bolsas europeas mantienen la mesura en la sesión de este lunes y registran moderadas caídas, de manera que el bombardeo de este fin de semana de EE.UU. contra tres plantas nucleares iraníes no provoca, por ahora, el desplome que se espera. La bolsa que más cae es la de Milán, el 0,77%, seguida de París, con el 0,36%; Fráncfort, con el 0,33%, y el Euro Stoxx50, con una bajada del 0,09 %.

Los futuros de Wall Street se muestran también sin rumbo, prácticamente planos, de modo que el Dow Jones de Industriales sube 0,03%, el S&P 500 avanza 0,14% y el Nadasq el 0,19%.

En cuanto a los bonos, el alemán a largo plazo sube hasta el 2,535%, mientras que el español avanza hasta el 3,231%, con la prima de riesgo en 63,1 puntos básicos.

El oro también se muestra ligeramente en rojo: resta 0,10%, y se ubica a US$ 3.382,77. El activo que mayor impacto mostró por ahora es el Bitcoin que pese a que ahora sube al 0,34%, hasta los US$ 101.454; tras conocerse el ataque quebró la barrera de los US$ 100.000.

La mayoría de los analistas destacan que la historia ha demostrado que mantener la calma y seguir una estrategia de inversión a largo plazo ha dado siempre buenos resultados.

FUENTE: Clarín