¡Atención! ANSES ya exige un nuevo requisito para no perder los beneficios

¿Qué es la Certificación Negativa de ANSES?

negativa-anses-ijpg.webp certificación negativa de ANSES

La Certificación Negativa es un documento oficial emitido por ANSES con una validez de 30 días corridos. Esta certificación acredita que el solicitante no posee empleo registrado, no realiza aportes previsionales y no percibe otros beneficios sociales como: