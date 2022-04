Tras la DIA de Josemaría, ¿cómo continúa el camino hacia el inicio de la construcción?

La empresa Lundin Mining es quien está a cargo de la explotación más importante de cobre del país, cuyo proyecto estará ubicado en Iglesia. Tras la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se llevó a cabo durante la mañana de hoy, desde la gerencia de la empresa brindaron detalles sobre los pasos a seguir para el inicio de los trabajos que genera altas expectativas no solo por la mano de obra que creará, sino también por la oportunidad a los proveedores locales.

Ante la consulta de este medio, Alfredo Vitaller, gerente de Josemaría, comentó que el proyecto le va a dar lugar a todos, pero también puso paños de agua fría ante algunas críticas realizadas por los proveedores locales sobre la participación en el desarrollo de la mina. “Pido que paren un poco con la ansiedad porque la realidad es que todavía no empezamos. El desarrollo de Josemaría todavía no comenzó, así que entiendo la ansiedad de los proveedores y de todos, pero nosotros creemos que, con la magnitud del proyecto, primero cumpliremos con las expectativas de San Juan, y después, si no encontramos en la provincia, buscaremos en el país”, dijo.

Amplia presencia durante la presentación de la DIA de Josemaría

Vitaller además declaró que los pasos a seguir, tras el lapso de 20 días hábiles que estiman se demorará el equipo legal de la empresa para revisar la DIA, es avanzar con los permisos sectoriales. Se calculan algo de 500 permisos tanto a nivel municipio, provincia y nación.

Conseguido eso, el paso siguiente es cerrar los acuerdos comerciales con nación y provincia. “Estamos a la espera de poder arrancar lo antes posible. No tenemos plazos y es difícil estimarlo, pero cuando lo tengamos será lo antes posible”, afirmó el gerente.

Con los permisos y los acuerdos comerciales listos, la empresa estaría en condiciones de dar inicio a la construcción, que demandará alrededor de 4 años y una importante mano de obra, alrededor de 4.000 trabajadores, según el cálculo que realizan. Uno de los primeros trabajos a realizar en la zona será el camino hacia donde se encuentre el proyecto minero, que tiene una extensión de 250 kilómetros.

Un detalle no menor que resaltó Vitaller es la incorporación de tecnología de punta. Para ello, ya se han adquirido terrenos en el Parque Industrial de Albardón, donde comenzarán con la construcción de la sede operativa de trabajo remoto. Esto significa que, mientras en alta montaña estén trabajando con maquinaria diversas y camiones, las mismas se estarán operando desde Albardón. “Todo lo que se pueda automatizar, lo haremos e iremos por esa vía. Vamos a trabajar con la Secretaría de Ciencia y Técnica para el desarrollo de trabajo”.

Todo este trabajo marcará la historia de la minería no solo de San Juan, sino del país, teniendo en cuenta que es el primer proyecto minero de cobre que comenzaría a trabajar tras una ausencia de 25 años, y tal como manifestó la secretaría de Minería de nación, Fernanda Ávila, esto abre las puertas a otros proyectos de cobre que están en carpeta y avanzando en el país.