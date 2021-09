Lundin habló sobre los plazos de Josemaría y lamentó la 'confusión generada'

Desde el Grupo Lundin salieron ahora con un comunicado a dar tranquilidad sobre el inicio de la explotación de la mina Josemaría, tras las dudas que generó un comunicado anterior de la empresa a sus inversores, donde se hablaba de un posible inicio de actividades en el yacimiento ubicado en Iglesia recién para el primer semestre de 2022.

Si bien este inicio no depende de la compañía, sino de la habilitación que dé la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) que no tiene plazos predispuestos, hay expectativa oficial y de todo el sector minero para que apenas esté la aprobación del impacto ambiental, se active la explotación de inmediato. Hasta el gobernador Sergio Uñac se mostró, en febrero cuando la empresa presentó la documentación de la DIA, esperanzado en que arranque antes de fines de este año. Tras la fecha difundida a los inversores, en el Gobierno se declararon molestos por lanzar esta información tan sensible sin consensuarlo con el Ministerio.

En este marco, el gerente General de Josemaría Resources, Alfredo Vitaller, emitió esta semana un comunicado para aclarar la situación. Según el escrito, en relación al mencionado informe que publicaron el 9 de septiembre, desde la empresa "lamentamos cualquier confusión generada vinculada a los plazos del proceso de evaluación ambiental y el otorgamiento de la DIA". Dijeron que la intensión inicial fue de "ser respetuosos de los plazos que normalmente estos procesos de evaluación social y ambiental suelen tomar, y que originalmente se estimó entre 12 a 18 meses, tal cual venimos formalmente informando a nuestro Directorio, miembros de la comunidad y accionistas".

Desde la compañía ahora indicaron que el espíritu del informe era destacar los trabajos internos "para acelerar la ingeniería, a semanas de comenzar nuestra 12° campaña de exploración con un objetivo de perforación ambicioso". Además, están definiendo "actividades ligadas a la futura construcción de la mina, con vistas a la aprobación del IIA -Informe de Impacto Ambiental- y el otorgamiento de la correspondiente DIA -Declaración de Impacto Ambiental- lo antes posible por parte de la autoridad minera".

Finalmente, puntualizaron en que tomarán "los recaudos necesarios para asegurarnos que todos nuestros públicos de interés, en especial la sociedad sanjuanina, de prioridad para nosotros, accedan o reciban las novedades de Josemaría de manera adecuada y oportuna". Y dijeron que los accionistas reaccionaron bien al documento: "Eso nos aporta muy buenas señales para seguir avanzando a toda velocidad".

La mina tiene un gran potencial y despierta gran interés porque se anticipa que será la nueva vedette de la minería sanjuanina y dentro del país. Ubicada en Iglesia, se prevé una extracción de 6,7 millones de libras de cobre, 7 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. La inversión de Lundin será de unos 3 mil millones de dólares.