Más de 9.000 empresas en el país devolvieron los subsidios del Estado Nacional: ¿y las de San Juan?

En San Juan hay empresas que renunciaron a la ayuda nacional que permite pagarles la mitad de los sueldos a los trabajadores, según dijo el vicepresidente de la Unión Industrial, Gustavo Fernández. Son parte de las más de 9.000 a nivel país que se conoció que tomaron la misma decisión en los últimos días, después de haber recibido la ayuda para liquidar los salarios de abril.

El 60% de las empresas que operan en Argentina pidió el primer tramo del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), creado por la gestión de Alberto Fernández para paliar la crisis por el parate de la pandemia, con el que se ayudó a pagar los sueldos de abril. De ellas, se estima que la mitad recibió el subsidio del 50% del salario para sus trabajadores. Según la Unión Industrial local, entre el 30 y 40% de las industrias locales accedieron en abril a los beneficios del ATP, abarcando unos 6.000 empleados de un total de 16.000 que tiene el sector en la provincia.

A mediados de mes, el Gobierno amplió de ocho meses a 24 el período por el que no sólo las grandes sino todas las empresas no puedan operar el dólar MEP, "contado con liqui" ni realizar operaciones con offshores. Poco después, mediante la resolución general 4719/2020, la AFIP habilitó un mecanismo para que las compañías puedan devolver los ATP. Muchas de las casas matrices de las gigantes que operan en Argentina se encuentran radicadas justamente en guaridas fiscales para pagar menos impuestos. En este marco, 9.379 de las empresas decidieron darse de baja de forma voluntaria, según publicó El Destape este jueves.

“Para mayo que se está empezando a pagar ahora, se agregaron al programa restricciones que ya se aplicaban para grandes empresas de más de 800 empleados, vinculadas a la distribución de utilidades y al acceso al mercado de cambio oficial para el pago de importaciones o atesoramiento de dólares. Esas restricciones fueron extendidas a todas las empresas en mayo, incluidas las pymes”, argumentó Fernández en diálogo con Tiempo de San Juan.

Según el referente de la Unión Industrial de San Juan, “lo que ocurre con esto, es que en muchas empresas, sobre todo las pymes familiares, la distribución de utilidades no es para girarlas a un accionista que toma sol en una playa en el exterior. La distribución de utilidades es el único retiro que hacen los socios y es de lo único que viven los socios de las empresas familiares. Entonces, para muchas empresas, si bien no prevén hacer grandes distribuciones en estos meses porque la situación ha empeorado, quedar condicionados al retiro de utilidades por al menos dos años, no era aceptable”.

Además, sostuvo Fernández, también está la situación de que varias empresas sanjuaninas importan insumos y las restricciones que ponían las condiciones de los ATP para el acceso del mercado de cambios para el pago de importaciones tampoco eran muy toleradas por el sector empresario.

Por todo esto, indicó, muchas empresas locales directamente ni se presentaron por lo que no aparecerán en las estadísticas, y otro grupo que sí se había presentado y había conseguido el beneficio, renunció para este mes. ¿Cuántas son las de San Juan? Fernández dijo que no tienen todavía los números locales y que “hasta que no se terminen de pagar los ATP de mayo no se conocerán a ciencia cierta las cifras de mayo a nivel país, “porque la AFIP no ha terminado de notificar las empresas que van a acceder”.

En la provincia, según prevén en la institución, serán ahora bastante menos las empresas que las que pidieron el beneficio para el pago de sueldos de abril. “Porque ya muchas empezaron a trabajar y quizá su nivel de facturación, comparado con el año anterior, como no se tiene en cuenta la inflación, ese dato hace que muchas empresas muestren una facturación superior a la del año anterior y eso las deja fuera del beneficio”, explicó Fernández.

En el país, alrededor de 1,8 millones de trabajadoras y trabajadores del sector privado accedieron a la asistencia estatal para el pago de los salarios de mayo. Los fondos serán canalizados por la Anses a partir de la próxima semana.