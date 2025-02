Video: la explosiva reacción del dueño de Botafogo tras el segundo gol de Racing

Además, el equipo de Avellaneda le dio un gran regalo de cumpleaños a Costas, quien celebra sus 62 años este 28 de febrero. El técnico, que comenzó el día siendo el mejor entrenador del continente, se mostró emocionado en conferencia de prensa: "Me hicieron el mejor regalo de mi vida. Este es el cumpleaños más lindo que voy a pasar. Lástima que no esté mi viejo, pero este es uno de los regalos más hermosos que me pudieron haber hecho", expresó.