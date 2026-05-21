Racing empató con Caracas y se quedó afuera de la Copa Sudamericana

Racing igualó esta noche como local 2 a 2 con Caracas de Venezuela y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, en un partido disputado en el estadio Presidente Perón por la quinta fecha del grupo E.
22:41
GOL DE CARACAS
En 29 minutos, luego de un cabezazo, Tagliamonte tuvo problemas para desviar la pelota por encima del travesaño: luego de algunos manotazos errados por encima del palo horizontal, la pelota picó y volvió al campo de juego, siendo empujada al gol por el volante Irving Gudiño en un tanto insólito.