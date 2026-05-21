viernes 22 de mayo 2026
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Racing empató con Caracas y se quedó afuera de la Copa Sudamericana

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Racing empató 2 a 2 con Caracas en el Clindro de Avellaneda. Aún con una fecha por jugar, ya quedó afuera de la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

Racing igualó esta noche como local 2 a 2 con Caracas de Venezuela y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, en un partido disputado en el estadio Presidente Perón por la quinta fecha del grupo E.

Para “La Academia” convirtieron el lateral Gastón Martirena y el delantero Adrián Martínez, a los 4 y 36 minutos del primer tiempo, el segundo de penal, mientras que los goles de la visita fueron marcados por el defensor Gabriel Rojas, en contra de su valla, en el primer minuto del cotejo, y el volante Irving Gudiño, a los 29 del complemento.

Con un empate que lo dejó sin chances, el equipo de Avellaneda quedó condenado al tercer puesto, con cinco unidades, mientras que Caracas sentenció la clasificación en el segundo lugar del grupo, con 9 puntos.

En la próxima fecha, en un grupo en el que todo ya está definido, Racing cerrará el grupo como local de Independiente Petrolero, mientras que el equipo venezolano será local de Botafogo de Brasil, siendo ambos partidos jugados el miércoles 27 de mayo a las 19:00.

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22:41

GOL DE CARACAS

En 29 minutos, luego de un cabezazo, Tagliamonte tuvo problemas para desviar la pelota por encima del travesaño: luego de algunos manotazos errados por encima del palo horizontal, la pelota picó y volvió al campo de juego, siendo empujada al gol por el volante Irving Gudiño en un tanto insólito.

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22:35

A los 26 minutos de la segunda parte, Martirena volvió a intentar, esta vez con un zurdazo desde afuera del área, que se fue muy cerca del primer palo.

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22:16

La primera llegada del segundo tiempo fue de la “Academia”, a los siete minutos, con un remate potente del delantero Tomás Pérez desde afuera del área, que se fue ancho y desviado por el primer palo.

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22:08

Arrancó el segundo tiempo.

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21:55

Final del primer tiempo

Racing derrota a Caracas de Venezuela por 2-1 al final del primer tiempo del partido que disputan esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la quinta fecha del grupo E de la Copa Sudamericana 2026.

Aunque comenzó en desventaja por el gol del lateral Gabriel Rojas en contra, en el primer minuto de partido, la “Academia” remontó con tantos del carrilero Gabriel Martirena, a los cuatro minutos, y el delantero Adrián Martínez, de penal, en 35 del primer tiempo.

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21:38

GOL DE RACING

La pena máxima fue ejecutada por “Maravilla” Martínez, que remató con excelencia para poner la pelota en el ángulo derecho de Benítez y marcar el 2-1.

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21:36

PENAL PARA RACING

En 35 minutos, el local se encontró con un penal luego de una mano polémica del defensor Luis Mago, que podría haber sido considerada como mano de apoyo.

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21:18

A los 14 minutos, un córner cayó al borde del área chica para el cabezazo del defensor Marco Di Cesare, que salió alto y fue desviado por el arquero Frankarlos Benítez a centímetros del travesaño.

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21:06

GOL DE RACING

El local igualó solo tres minutos más tarde, con un centro desde la izquierda que cruzó toda el área hasta llegarle al carrilero Gastón Martirena, con un disparo bajo que pasó entre las piernas del arquero Frankarlos Benítez antes de cruzar la red.

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21:04

Gol de Caracas

La visita sorprendió al ponerse en ventaja antes del primer minuto de juego, con un desborde por izquierda del enganche Michael Covea, cuyo centro atrás fue empujado contra su propio arco por el lateral Gabriel Rojas, cuyo intento de despeje terminó al fondo de la red.

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Hora, TV y árbitro del partido

El encuentro comenzará a las 21:00, será televisado por ESPN 2 y Disney+ Premium y tendrá el arbitraje del colombiano Jhon Ospina.

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Caracas quiere dar el golpe en Avellaneda

El conjunto venezolano formaría con Benítez; Ferreira, Quintero, Mago, Yendis; Larotonda, Gudiño; Correa, Covea, Hernández; Adrián Fernández.

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Racing va con todo en busca de una victoria clave

La Academia pondría en cancha a Tagliamonte; Di Césare, Sosa, Rojo o Pardo; Martirena, Zaracho, Zuculini, Toto Fernández o Baltasar Rodríguez, Rojas; Conechny y Adrián Martínez.

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