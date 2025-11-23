Por el pase a cuartos: Boca pone lo mejor que tiene para barrer a la la 'T' del Apache Tevez

Este domingo, desde las 20hs, Boca recibe en La Bombonera a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El Xeneize, que terminó primero de la Zona A y cuenta con la ventaja de la localía, quiere estirar su racha de cuatro victorias consecutivas frente al conjunto que comanda Carlos Tevez, que regresará a su casa luego de tres años. Todo lo que tenés que saber del partido que dirigirá Sebastián Zunino.

El Xeneize llega a este partido con la confianza por las nubes, tras cuatro victorias consecutivas (entre ellas el Superclásico ante River) que lo dejaron como único puntero de su grupo con 29 puntos y le otorgaron el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de dos años. El hecho de ocupar el puesto de vanguardia le asegura disputar todas las series de playoffs en su casa, una gran ventaja teniendo en cuenta que allí apenas perdió dos partidos en el año.

Claudio Úbeda recupera a Rodrigo Battaglia, quien dejó atrás el desgarro en sóleo de la pierna izquierda que lo dejó afuera de los últimos cuatro encuentros. El volante central se entrenó toda la semana con normalidad e integra la lista de concentrados, aunque es muy probable que vaya al banco de suplentes teniendo en cuenta su inactividad y el buen nivel que está demostrando Milton Delgado.

Con respecto al once que venció 2 a 0 a Tigre el pasado fin de semana habría dos modificaciones: Lautaro Di Lollo en lugar de Nicolás Figal y Milton Giménez por Ander Herrera. El zaguero cumplió la fecha de suspensión por cinco amarillas y será de la partida ante la T, mientras que el centroatacante estaba al límite y una amonestación lo hubiese dejado afuera de este encuentro, motivo por el cual fue preservado.

Talleres, por su parte, dejó atrás los fantasmas del descenso y encadenó una buena racha que lo depositó en el octavo lugar de la Zona B con 21 unidades. Viene de empatar sin goles el clásico ante Instituto y, una serie de resultados favorables en la última jornada lo dejaron en puestos de playoffs, algo impensado hace algunos meses atrás. Su última derrota fue el 18 de octubre ante River, por la 13° fecha, pero de los últimos nueve encuentros perdió ese solo.

Su gran déficit es la producción goleadora: apenas anotó nueve tantos en 16 jornadas y, junto a la Gloria, es el peor equipo del Clausura en este aspecto. Lo positivo es que no le convierten demasiado, ya que recibió 12.

Carlos Tevez, que vuelve a La Bombonera como entrenador por segunda vez tras un empate sin goles en agosto del 2022 cuando dirigía a Rosario Central, tendrá la baja de Valentín Depietri, quien llegó a la quinta amonestación el fin de semana pasado y no será de la partida. El que podría regresar al once es Juan Camilo Portilla, que volvió de representar a la Selección Colombia en la fecha FIFA de noviembre.

La posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Talleres

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Los datos

Hora: 20hs

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: La Bombonera