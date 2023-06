Minuto a minuto: Lionel Messi jugará en el Inter Miami

Los tickets más baratos para Inter Miami vs. Cruz Azul apenas comenzó la venta costaban U$S 29. Sin embargo, ahora con la chance de que sea el partido de bienvenida del astro argentino con la camiseta del equipo de Estados Unidos, saltó a U$S 329.

El delantero argentino explica, por primera vez y a los dos medios de comunicación, por qué ha tomado la decisión de irse al Inter de Miami tras su marcha del París Saint-Germain.

Pregunta: Tras saber que no volverá al Barcelona, ¿hacia dónde se encaminan sus pasos? ¿Arabia? ¿Miami?

Respuesta: Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí.

P: Esto es nuevo... ¿Se lleva a Busquets? ¿A Alba?

R: Es otra de las cosas que dijeron, que me iba con Busi y Jordi a Arabia, que lo teníamos todo arreglado. Cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos, de que iban a hacer, pero, pero nunca ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado. Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos. Lo mío fue un poco pensando en todo lo que lo que hablamos durante toda esta entrevista. Y no, no tengo armado nada con nadie.

¿Esto es irse del foco, como dice usted?

Sí. Irme de Europa. La verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona. Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacerlas cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad.