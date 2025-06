Messi, 38 años: el día que revolucionó una clínica sanjuanina, sus goles y la conferencia en el Bicentenario de la que habló el mundo

Bajo cero La ola polar, ensañada con San Juan: los días más fríos aún no llegan y todavía le queda más de una semana

El parte médico oficial informó que “sufrió un traumatismo en el lado izquierdo de la zona lumbar y la parrilla costal”. Por precaución, se le realizó una tomografía y fue dado de alta horas después. Aunque se recuperó rápidamente, la imagen de Messi en una clínica privada de San Juan, rodeado de médicos y fanáticos que se agolpaban en la puerta, recorrió el planeta.

MESSI.jpg

La noche mágica ante Colombia y una conferencia histórica

Solo seis meses más tarde, en noviembre de 2016, el 10 regresó a Pocito con sed de revancha. Y vaya si la tuvo. Fue en la última fecha del año de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, ante Colombia. Esa noche, Messi dio un recital de fútbol: clavó un golazo de tiro libre, asistió a Lucas Pratto y a Ángel Di María, y lideró el 3-0 con una actuación estelar. Tras el partido, recibió la Copa San Juan de manos de Claudio Tapia y Sergio Uñac.

Sin embargo, el momento más recordado no ocurrió en la cancha, sino en la sala de prensa. Acompañado por todo el plantel, Messi tomó la palabra y anunció que la Selección dejaba de hablar con los medios por tiempo indefinido. "Preferimos dar la cara así y no mandar un comunicado", dijo, molesto por falsas acusaciones hacia Ezequiel Lavezzi. El impacto fue inmediato: la imagen del equipo unido detrás de su capitán fue portada en medios internacionales.

MEE.jpg

Una goleada previa a la Copa América

La tercera visita de Lionel a San Juan fue en junio de 2019, en un amistoso ante Nicaragua como preparación para la Copa América de Brasil. El resultado fue contundente: 5-1 a favor de Argentina. Messi fue protagonista con un doblete, Lautaro Martínez también convirtió por duplicado y Roberto Pereyra cerró la cuenta. El Bicentenario vibró al ritmo del mejor del mundo, que se fue ovacionado una vez más.

ESSI.jpg

El clásico sin goles y la charla que anticipó la gloria

La última vez que Messi jugó en San Juan fue en noviembre de 2021, frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. Fue un empate sin goles, pero lo importante sucedió después. En la intimidad del estadio, Lionel Scaloni reveló tiempo después una charla clave que mantuvo con el capitán.

"Lo llamé para hablar antes de que vuelva a París porque sentía que lo que venía podía ser muy difícil. Estábamos transmitiendo algo muy fuerte y temía que la desilusión fuese grande. Él me dijo: ‘¿Qué importa? Seguimos, seguimos porque seguramente va a ir bien y si no va bien, no pasa nada al intentarlo’”, recordó el DT tras la conquista del Mundial en Qatar.

Esa respuesta, aseguró Scaloni, marcó un antes y un después. Fue el momento en que entendió que estaban en el camino correcto. Una frase íntima, nacida en tierras sanjuaninas, que terminó siendo el preludio de la tercera estrella.

Hoy, Lionel Messi sopla 38 velitas mientras sigue escribiendo su historia con la celeste y blanca. Y San Juan, que fue testigo privilegiado de algunos de sus capítulos más humanos y brillantes, también