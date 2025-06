"Nosotros no somos un club violento": el presidente de Árbol Verde rompió el silencio tras el escándalo ante Sarmiento

Violencia "No se hagan los locos, los vamos a matar": el crudo relato de un jugador que acusó a los futbolistas de Árbol Verde de una brutal paliza en el vestuario

Según su relato, la jornada comenzó con normalidad. El plantel de Sarmiento arribó en colectivo y, tras un breve diálogo entre Gómez y el presidente visitante, se procedió a indicarles la tribuna correspondiente que iba a tener el equipo zondino. "La Primera División permaneció en el colectivo unos 25 minutos y luego se trasladó sin bajarse, a la seccional segunda, pese a la presencia de unos 20 efectivos policiales en la cancha".

Más tarde, al volver al estadio, solo bajaron unos pocos jugadores del colectivo y 'no sé qué discutían entre ellos en el colectivo', señaló Gómez. Fue en ese momento cuando, según su versión, se produjo una provocación al arquero de Árbol Verde en la zona de vestuarios, lo que derivó en un forcejeo y una 'cachetada'. Con intervención policial, Sarmiento se resguardó en su camarín y luego se negó a firmar la planilla, argumentando haber sido agredido por el plantel arbolino y un grupo de hinchas.

"El árbitro los llamó para firmar y dijeron que no iban a jugar porque estaban golpeados. Pero la policía estaba, la seguridad estaba. Habíamos vendido 20 entradas nomás, no había ni gente en la cancha", asegurando que no existió tal golpiza como dijeron desde el club Sarmiento.

"Nosotros no somos un club violento, que pregunten a otras instituciones con las que hemos perdido y no ha pasado nada. Esto viene con Sarmiento desde el año pasado”, insistió Gómez.

Consultado sobre la violencia en el fútbol local, Gómez fue tajante: “Antes era afuera, en la tribuna. Ahora es adentro de la cancha, entre los jugadores. No lo comprendo”.