La emotiva respuesta de Rubén Ceballos, el ex jugador e ídolo de Alianza

Evoluciona y eso es lo importante para el ex jugador Rubén Ceballos . Hace dos semanas que se encuentra internado producto de una pancreatitis y desde el minuto cero, el fútbol sanjuanino se movilizó para ayudar a su familia. Tiempo de San Juan conversó con Fátima, su esposa, quien le agradeció a todos los hinchas y ex compañeros por solidarizarse: "Lo emociona mucho la respuesta de la gente" .

image.png Todo Alianza unido para colaborar con la familia del central

La esposa de Ceballos dijo que la sorprendió todo lo que se han movilizado para ayudarlo. "Él está al tanto de todo. Es gente del fútbol y de afuera también. Lo emociona mucho la respuesta de la gente y está muy agradecido, eso demuestra la calidad de persona que ha sido siempre, tan solidario y eso se le ha devuelto".

"Por ahí eso me da mucho apuro, pero me dijeron de que es una devolución por lo que es él. Estamos muy agradecidos" "Por ahí eso me da mucho apuro, pero me dijeron de que es una devolución por lo que es él. Estamos muy agradecidos"

El jugador del Senior de Alianza había sido internado en Terapia Intensiva del Hospital Rawson por un cuadro de pancreatitis. Si bien mejora un poco todos los días, desde el club Lechuzo se movilizaron para colaborar con su familia.

La movida solidaria fue impulsada por "Pachi" Pascual y Daniel Garipe, ex compañeros. El pasado fin de semana se desarrolló un partido a beneficio en la cancha principal del Club Atlético de la Juventud Alianza del que participaron colegas del fútbol, dirigentes y algunos hinchas.