Fecha 14 de la Primera Nacional . En el regreso al Hilario Sánchez, San Martín no pudo quedarse con la victoria y terminó repartiendo puntos ante Alvarado . El encuentro finalizó 0-0, el local fue más, se llevó la mayor de las chances, pero el fútbol no habla de merecimientos.

image.png

Luego de estar dos fechas consecutivas en el Bicentenario por el resembrado de Concepción, el Verdinegro volvió a ser local. Para este partido Antuña solo movió una ficha -Antonio afuera por el ingreso de Fernández- pero las líneas ofensivas no estuvieron finas en la puntada final y lo pagó caro. Pese a que se repartieron puntos, no hubo un plantel conforme. Alvarado se animó, tuvo momentos fugaces y que generaron peligro en los tres palos de Avellaneda, pero no llegaron a concretar.