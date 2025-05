Franco Colapinto correrá el GP de España: todos los horarios para no perderse nada

No fue una competencia fácil para Alpine en Mónaco. Pierre Gasly se despidió temprano en la carrera luego de un accidente en el que involucró a Tsunoda en la chicana tras la salida del túnel. Luego de eso, Colapinto afrontó en soledad gran parte de la competencia en el mítico circuito y la estrategia del equipo francés en el ingreso a boxes para las dos paradas obligatorias sirvió para avanzar en el clasificador. “No fue lo que esperábamos, pero definitivamente al largar 20 y terminar 13 acá en Mónaco es positivo. Una carrera buena, pero al principio ya muchos me hicieron ese undercut temprano. Ellos largaron con esa estrategia y yo la tuve que ir cambiando en el medio de la carrera”, analizó el oriundo de Pilar.