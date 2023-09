Facundo Medard: regreso con gloria en San Juan

En varones, confirmando que sus cualidades están intactas y de paso por San Juan, Facundo Medard no quiso dejar pasar la oportunidad, se anotó y ganó con contundencia, mientras que en damas, una abonada a los podios, Cecilia “Chechu” Zagarra, se quedó con la prueba, con una buena ventaja sobre sus perseguidoras.

Facundo Medard: “Contento de correr en casa luego de más de tres años por España. Disfruté la carrera porque pudo estar presente la familia y amigos, además de apoyar la conmemoración de Rafa Méndez. Pronto regreso a España; ahora terminé los estudios y me hice un lugar en el trabajo para ver a la familia, que lo necesitaba”, dijo el ganador.

En relación a la competencia, Chechu dijo: “La verdad que me costó mucho la carrera; nunca me sentí bien, ni siquiera en la entrada en calor, pero si vamos a los resultados, tengo que decir que me fue bien. Daiana Frías hizo una gran carrera, peleándola hasta el final. La diferencia la pude hacer en los últimos 2,5 km”.

Clasificación varones

1°) Facundo Medard 53m12s

2°) Lautaro Delgado 55m31s

3°) Ayrton Robledo 55m33s

4°) Mariano García 55m54s

5°) Francisco Quiroga 59m36s

6°) Mario Nievas 1h00m10s

7°) Omar Rodríguez 1h00m13s

8°) Fernando Ripalta 1h00m50s

9°) Gastón Dávila 1h01m43s

10°) Gonzalo Flores 1h04m21s

Clasificación damas

1ª) Cecilia Zagarra 1h06m53s

2ª) Daiana Frías 1h07m53s

3ª) Lucila Robledo 1h11m58s

4ª) Aldana Guzmán 1h19m43s

5ª) Roxana Jofré 1h22m54s

6ª) Marisa Olivar 1h24m11s

7ª) Solange Larena 1h28m15s

8ª) Olga Vargas 1h28m51s

9ª) Dora Escudero 1h29m09s

10ª) Gabriela Ureta 1h30m29s

Clasificación por categoría

Damas B: 1ª Aldana Guzmán

Damas D: 1ª Marisa Olivar

Damas E: 1ª Carina Roca; 2ª Milagros Amarfil

Damas F: 1ª Roxana Jofré; 2ª Gabriela Ureta; 3ª Natalia Castán

Damas G: 1ª Dora Escudero; 2ª Claudia Castañeda

Damas H: 1ª Solange Larena; 2ª Olga Vargas

Damas Elite: 1ª Cecilia Zagarra

Damas Juniors A: 1ª Daiana Frías; 2ª Lucila Robledo

Damas Posta: 1ª Ezequiel – Analía Cusnir - Maurín

Varones A: 1° Santiago Bórbore; 2° Enrique Hidalgo

Varones B: 1° Francisco Búbica; 2° Gonzalo Flores

Varones D: 1° Fernando Ripalta; 2° Gastón Dávila; 3° Ezequiel Aciar; 4° Iván Reta

Varones E: 1° Mauro Mulet; 2° Emanuel Macías; 3° Luis Maggini

Varones F: 1° Mario Nievas; 2°Martín Merlo; 3° Carlos Reynoso; 4° Miguel Frías; 5° Ramón Oliva; 6° Ariel Villarruel

Varones G: 1° Humberto Vargas

Varones H: 1° Juan Carlos Guzmán; 2° Raúl Gallastegui

Varones L: 1° Ramón Oliva

Varones Elite: 1° Facundo Medard; 2° Mariano García

Varones Elite Sub 23: 1° Lautaro Delgado; 2° Ayrton Robledo

Varones MTB A: 1° Franco Soria

Varones MTB C: 1° Alejandro Ocampo; 2° Roberto Torres

Varones Posta: 1° David – Joaquín Más – Más; 2° Luciano-Fernández-Galoviche; 3° Lautaro-Botella-Nahín; 4° Gustavo-Molina-Lampazona; 5° Emiliano-Martí-Pintos; 6° Leandro-García-Muñoz; 7° Enrique-Falivene-Labate

Varones V1: 1° Omar Rodríguez