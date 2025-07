Entre lágrimas, Di María tuvo su presentación en Rosario Central: "Esto es más que todo lo que hice"

Si bien desde la institución, emitieron un comunicado con el fin de que no se acerquen los hinchas y anunciaron que será una rueda de prensa como las que se realiza cada vez que se incorpora un nuevo jugador al plantel profesional y "para la prensa", miles de hinchas se apersonaron en la entrada para recibirle. Pocas después de su primer entrenamiento en Arroyo Seco junto a sus nuevos compañeros.

El reencuentro con los hinchas ocurrirá el 12 de julio en el Gigante de Arroyito durante el partido frente a Godoy Cruz, por la primera fecha del Clausura, y no dudó en ponerle presión a Holan respecto a la posibilidad de sumar minutos: "Preguntale a Ariel si voy a estar o no. Seguramente el sábado va a ser muy lindo, después veremos si me toca jugar o no, será decisión de Ariel", afirmó entre risas.

Fideo se sumó al Canalla a días del arranque de la competencia oficial, lo bueno para el entrenador Ariel Holan es que el ídolo llega con mucho ritmo futbolístico porque fue titular en todos los partidos de Benfica en el Mundial de Clubes, torneo en el que llegó hasta octavos de final y marcó cuatro goles.

El campeón del mundo con la Selección Argentina, de 37 años, acumuló seis tantos en los 39 partidos que disputó con la camiseta de Central en su primera etapa, donde buscará continuar escribiendo las páginas doradas de la institución de la cual es hincha.