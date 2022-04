En Córdoba, San Martín cayó 3-1 ante Estudiantes

El fútbol no se trata de merecimientos, si no el que hace los goles. En el Estadio Antonio Candini, San Martín fue derrotado 3-1 por Estudiantes de Río Cuarto por la 13ra fecha de la Primera Nacional. Tuvo situaciones que podrían haber cambiado el camino del partido pero las buenas reacciones del arquero Bigo y algunas otras que se fueron desviadas, hoy no fue victoria para los de Concepción. Reynaga, Arturia y Hermann le dieron el partido al local. Mientras que los de Concepción pudieron descontar con un tanto en contra del mismo autor del segundo gol tras un atropello que termina en su puerta.