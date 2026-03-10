Con un doblete de la Julián Álvarez, el Atleti goleó al Tottenham del Cuti y va con ventaja al segundo partido

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone goleó 5-2 al Tottenham del Cuti Romero, que dejó una de las imágenes más bochornosas en la historia de la Champions League tras reemplazar a su arquero a tan sólo 17 minutos de juego y dos errores groseros en sus espaldas. La 'Araña' Julián Álvarez fue autor de un doblete, mientras que Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand aportaron un tanto cada uno para los de Diego Pablo Simeone.
El conjunto que tiene entre sus filas al argentino Cuti Romero, también dio pelea. Pedro Porro y Dominic Solanke fueron quienes descontaron para los Spurs, que ahora deberán remontar una diferencia enorme en la vuelta si quiere seguir con vida, con la confianza hecha añicos y la imagen del golero llorando como símbolo de una noche que tardará mucho en borrarse.
Reviví lo mejor del partido:
Embed - Atletico Madrid 5-2 Tottenham Hotspur | Champions League Highlights & All Goals