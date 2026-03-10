Con un doblete de la Julián Álvarez, el Atleti goleó al Tottenham del Cuti y va con ventaja al segundo partido

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone goleó 5-2 al Tottenham del Cuti Romero, que dejó una de las imágenes más bochornosas en la historia de la Champions League tras reemplazar a su arquero a tan sólo 17 minutos de juego y dos errores groseros en sus espaldas. La 'Araña' Julián Álvarez fue autor de un doblete, mientras que Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand aportaron un tanto cada uno para los de Diego Pablo Simeone.