martes 10 de marzo 2026

Paliza en Champions

Con un doblete de la Julián Álvarez, el Atleti goleó al Tottenham del Cuti y va con ventaja al segundo partido

El Colchonero se impuso frente a los Spurs del Cuti Romero con goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Julián Álvarez (por duplicado) y Le Normand, mientras que Pedro Porro y Dominic Solanke descontaron para la visita. Con este resultado, los del Cholo van con una enorme ventaja al próximo duelo que tendrá cita en Londres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone goleó 5-2 al Tottenham del Cuti Romero, que dejó una de las imágenes más bochornosas en la historia de la Champions League tras reemplazar a su arquero a tan sólo 17 minutos de juego y dos errores groseros en sus espaldas. La 'Araña' Julián Álvarez fue autor de un doblete, mientras que Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand aportaron un tanto cada uno para los de Diego Pablo Simeone.

El conjunto que tiene entre sus filas al argentino Cuti Romero, también dio pelea. Pedro Porro y Dominic Solanke fueron quienes descontaron para los Spurs, que ahora deberán remontar una diferencia enorme en la vuelta si quiere seguir con vida, con la confianza hecha añicos y la imagen del golero llorando como símbolo de una noche que tardará mucho en borrarse.

Reviví lo mejor del partido:

Embed - Atletico Madrid 5-2 Tottenham Hotspur | Champions League Highlights & All Goals

