viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Llegó el día!

Argentina conoce a sus rivales: hora y todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

Conocé todos los detalles del sorteo de los grupos para la próxima Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

i

Hoy, viernes 5 de diciembre, el planeta fútbol pone los ojos en Washington D.C., donde la FIFA llevará adelante el sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026, la Copa del Mundo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Será un momento histórico: por primera vez en la competencia participarán 48 selecciones, en un formato completamente renovado que promete cambiar la dinámica del torneo más importante del deporte.

Lee además
cual es el grupo de la muerte que podria tocarle a la seleccion argentina en el mundial 2026
Expectativa

Cuál es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026
inician las inscripciones para la escuelita de deportes en la naturaleza
Atención

Inician las inscripciones para la Escuelita de Deportes en la Naturaleza

La ceremonia tendrá lugar en el imponente Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, escenario elegido para un evento cargado de expectativa. Allí, la Selección Argentina, vigente campeona del mundo y ubicada en el Bombo 1, conocerá el camino que deberá afrontar en su defensa del título. Desde las 14:00 (hora argentina), comenzará un sorteo que promete generar repercusiones inmediatas en todos los continentes.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el nuevo formato. Con la ampliación a 48 equipos, el Mundial dejará atrás la clásica estructura de ocho grupos de cuatro. En su lugar, se conformarán 12 grupos, también de cuatro selecciones cada uno, de los cuales clasificarán los dos primeros de cada zona, más los ocho mejores terceros. Este cambio amplía el número de partidos y, a la vez, incrementa el margen de sorpresas en la fase inicial.

Los bombos han sido distribuidos de acuerdo con el ranking FIFA actualizado y criterios geográficos que evitan cruces tempranos entre equipos de la misma confederación, salvo en el caso de Europa, que podrá tener hasta dos representantes por grupo. Esto genera un abanico de posibles combinaciones que podrían dar lugar tanto a zonas muy accesibles para algunas selecciones como a verdaderos “grupos de la muerte”.

Durante la ceremonia, además de definirse los grupos, la FIFA presentará detalles del calendario de sedes y horarios, un punto clave considerando que el torneo abarcará tres países con husos horarios diferentes. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de estadios asignados, con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Dallas y Seattle entre las protagonistas. México aportará tres sedes, entre ellas el histórico Estadio Azteca, mientras que Canadá tendrá otros dos escenarios destacados.

La conducción estará a cargo de Rio Ferdinand, emblema de Manchester United, acompañado por figuras del deporte norteamericano como Shaquille O’Neal y Tom Brady, quienes aportarán atractivo y alcance mediático en una apuesta de la FIFA por potenciar el mercado estadounidense. La ceremonia, que se espera dure alrededor de una hora, podrá seguirse en vivo a través de D Sports y Telefé, además de las plataformas digitales D GO y los servicios de cable locales.

Para la Argentina, el sorteo representa mucho más que una instancia protocolar. Define la hoja de ruta de un campeón del mundo que buscará sostener su prestigio en un torneo de enorme exigencia. También marca el primer paso hacia una Copa del Mundo en un contexto completamente nuevo, con viajes más largos, repartos logísticos más complejos y un calendario más extenso.

Con este sorteo, el Mundial 2026 empieza oficialmente a tomar forma. Los seleccionados, los fanáticos y todo el ecosistema del fútbol global recibirán hoy las primeras certezas de un torneo que será el más grande jamás organizado. Y a partir de la caída de cada bolilla, comenzará a escribirse una nueva historia en la competencia que paraliza al planeta cada cuatro años.

Temas
Seguí leyendo

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

Los hinchas más fieles y ruidosos de la banda del Gremial

San Juan palpita el Mundialito de Bancaria 2025

Quiénes son los sanjuaninos nominados junto a Colapinto, Paredes y Di María en los Premios Olimpia

La pedaleada más especial: a sus 67 años, el primer rey de la Vuelta a San Juan volvió a su tierra adoptiva para culminar el "Viaje Soñado"

¡Misil!: Mirá a qué velocidad pateó un penal el arquero del Nápoli

Intercambio de camisetas y un tatuaje para siempre: la historia detrás de la foto de un arquero sanjuanino con un ex River

La Selección Sanjuanina cacheteó a Tucumán y arrancó con el pie derecho el Nacional de Futsal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
regreso triunfal en casa: upcn supero 3-0 a velez en el inicio del tour 3
Vóley

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Te Puede Interesar

En la Red Tulum se viene un aumento del boleto del colectivo.  
Red Tulum

En San Juan estudian un aumento del boleto de colectivo, ¿desde cuándo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó asesinar a su expareja disparándole por la espalda en Pocito
Violencia de género

Comenzó el juicio contra el sujeto que intentó asesinar a su expareja disparándole por la espalda en Pocito

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas
Imágenes y video

Humo, corridas, sirenas y evacuación de 220 presos: así fue el simulacro de tragedias en el Penal de Chimbas

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

El Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada.
Cuidado

Advierten que una sanjuanina atiende como psicóloga, pero no está matriculada