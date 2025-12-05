Argentina conoce a sus rivales: hora y todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

Hoy, viernes 5 de diciembre , el planeta fútbol pone los ojos en Washington D.C., donde la FIFA llevará adelante el sorteo que definirá los grupos del Mundial 2026 , la Copa del Mundo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá . Será un momento histórico: por primera vez en la competencia participarán 48 selecciones , en un formato completamente renovado que promete cambiar la dinámica del torneo más importante del deporte.

La ceremonia tendrá lugar en el imponente Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas , escenario elegido para un evento cargado de expectativa. Allí, la Selección Argentina , vigente campeona del mundo y ubicada en el Bombo 1 , conocerá el camino que deberá afrontar en su defensa del título. Desde las 14:00 (hora argentina), comenzará un sorteo que promete generar repercusiones inmediatas en todos los continentes.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el nuevo formato. Con la ampliación a 48 equipos, el Mundial dejará atrás la clásica estructura de ocho grupos de cuatro. En su lugar, se conformarán 12 grupos, también de cuatro selecciones cada uno, de los cuales clasificarán los dos primeros de cada zona, más los ocho mejores terceros. Este cambio amplía el número de partidos y, a la vez, incrementa el margen de sorpresas en la fase inicial.

Los bombos han sido distribuidos de acuerdo con el ranking FIFA actualizado y criterios geográficos que evitan cruces tempranos entre equipos de la misma confederación, salvo en el caso de Europa, que podrá tener hasta dos representantes por grupo. Esto genera un abanico de posibles combinaciones que podrían dar lugar tanto a zonas muy accesibles para algunas selecciones como a verdaderos “grupos de la muerte”.

Durante la ceremonia, además de definirse los grupos, la FIFA presentará detalles del calendario de sedes y horarios, un punto clave considerando que el torneo abarcará tres países con husos horarios diferentes. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de estadios asignados, con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Dallas y Seattle entre las protagonistas. México aportará tres sedes, entre ellas el histórico Estadio Azteca, mientras que Canadá tendrá otros dos escenarios destacados.

La conducción estará a cargo de Rio Ferdinand, emblema de Manchester United, acompañado por figuras del deporte norteamericano como Shaquille O’Neal y Tom Brady, quienes aportarán atractivo y alcance mediático en una apuesta de la FIFA por potenciar el mercado estadounidense. La ceremonia, que se espera dure alrededor de una hora, podrá seguirse en vivo a través de D Sports y Telefé, además de las plataformas digitales D GO y los servicios de cable locales.

Para la Argentina, el sorteo representa mucho más que una instancia protocolar. Define la hoja de ruta de un campeón del mundo que buscará sostener su prestigio en un torneo de enorme exigencia. También marca el primer paso hacia una Copa del Mundo en un contexto completamente nuevo, con viajes más largos, repartos logísticos más complejos y un calendario más extenso.

Con este sorteo, el Mundial 2026 empieza oficialmente a tomar forma. Los seleccionados, los fanáticos y todo el ecosistema del fútbol global recibirán hoy las primeras certezas de un torneo que será el más grande jamás organizado. Y a partir de la caída de cada bolilla, comenzará a escribirse una nueva historia en la competencia que paraliza al planeta cada cuatro años.