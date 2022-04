Rompió el silencio el futbolista peruano que fracturó a Robert Rojas

Apenas habían pasado unos minutos del arribo de Robert Rojas al hotel donde está alojada la delegación millonaria cuando también llegó Aldair Rodríguez, el futbolista de Alianza Lima que le provocó una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha que lo dejará por un largo tiempo alejado de las canchas. "Pedí venir a verlo para que sepa que en ningún momento tuve mala intención. Quiero pedir disculpas al equipo, a Rojas y a toda la gente de River. Y quiero decirles que fue sin intención", se descargó el delantero peruano de 27 años.

"Me siento muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve mala intención. Fue una disputa de los dos del balón y lastimosamente creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura", fue la explicación que dio acerca de la jugada en la que le dio una violenta patada desde atrás dejando a Rojas tendido en el piso. "He venido a pedirle disculpas personalmente y estoy muy arrepentido por la situación que se dio", insistió Aldair Rodríguez en una entrevista con ESPN.