El lunes se define el futuro de la Vuelta a San Juan: no descartan cancelarla

Restan 18 días para la 39º edición de la Vuelta a San Juan Internacional y todavía no está definido qué pasará con la competencia: si se hará o no, y bajo qué formato. Si bien el evento deportivo fue anunciado como el inicio del calendario UCI Pro Series 2021, 24 equipos y la presencia del multicampeón Chris Froome, los contagios de Covid-19 no cesan y el Gobierno nacional analiza una ola de restricciones para frenar el avance de la pandemia, afectando directamente al evento deportivo. Por ahora la organización mantiene viva las ilusiones, aunque por primera vez menciona como "Plan C" la posibilidad de cancelar la popular carrera.

La Vuelta está programada para la última semana de enero -del domingo 24 al domingo 31-. Es la edición más larga con 8 etapas y la más atípica, porque los cierres serán en autódromos para evitar aglomeraciones y no tendrá el tradicional final en la Avenida de Circunvalación. Por quinto año consecutivo tiene categoría UCI, presencia internacional y de lujo: además de Froome, se promocionó la presencia de Peter Sagan, Óscar Sevilla y Elia Viviani, entre otros.

Los detalles de la competencia se conocieron recién el 17 de diciembre, cuando se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro Cívico. Poco después, el 26 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud confirmó la expansión de la nueva cepa de coronavirus por Europa. La noticia generó preocupación en el mundo y el ciclismo no fue la excepción. Esta nueva variante, el rebrote y la dificultad de brindar todas las garantías relacionadas con los protocolos de bioseguridad para la caravana y los fanáticos provocaron la cancelación, por ejemplo, del Tour de Colombia, el Tour Down Under y la Cadel Evans Great Ocean Road Race de Australia.

Con estas suspensiones se puso los ojos en la Vuelta a San Juan, la carrera que abre el calendario UCI Pro Series 2021. Sobre todo después de que el Gobierno argentino oficializó nuevos requisitos para ingresar al país, como los 7 días de aislamiento, y reconoció que analizan realizar toque de queda sanitario e incluso cerrar el aeropuerto Ezeiza. El 30 de diciembre la organización del evento deportivo respondió que "todo sigue igual" con la competencia, sin embargo el panorama de hoy es seriamente complejo.

Una alta fuente reveló a este medio que analizan tres alternativas. La principal es mantenerla como UCI Pro Series, es decir, con las 24 escuadras prometidas (muchas son internacionales). Sin embargo esta posibilidad parece ser cada vez más lejana, sobre todo con las medidas que tomó y piensa tomar Alberto Fernández. Por ahora ninguno de los equipos europeos se refirió a su viaje San Juan y uno de ellos, el Team Israel Start-Up Nation, confirmó que el 12 de enero iniciará su pretemporada de 10 días en España y sin Froome, que continuará con su entrenamiento y rehabilitación en California. Esta información generó muchas dudas teniendo en cuenta que los europeos siempre suelen llegar hasta 3 días antes de la competencia, para aclimatarse y agarrar ritmo en suelo sanjuanino.

La otra alternativa, y quizás la que toma mayor fuerza con el correr de los días, es realizarla con menos etapas y con equipos argentinos, Continentales y amateurs. No sería disparatado porque actualmente en el calendario de ruta sanjuanino hay unos 150 deportistas en el pelotón y no sólo locales, sino también de Mendoza, Río Negro y San Luis, entre otras provincias. La temporada por ahora se realiza con normalidad por las calles y rutas sanjuaninas, pero con burbujas sanitarias para ciclistas, organización y prensa y finales en autódromos.

La tercera opción, y quizás la que nadie del ambiente del pedal quiere, es cancelar la competencia. Esto ya pasó en Colombia y en Australia. Para la organización esta posibilidad aparece al final, ya que esperarán unos días más para analizar lo que ocurre con la pandemia en San Juan y en el mundo. De esto dependerá el futuro de la Vuelta, porque "lo sanitario manda", dicen. El lunes 11 de enero habrá una definición.