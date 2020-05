Juanfer Quintero llamó a la ex de Villa: ¿qué le dijo?

Daniela Cortés denunció a Sebastián Villa por violencia de género y el atacante de Boca aparece en el centro de la tormenta. Este domingo, la mujer tuvo la primera aparición pública en los medios de comunicación. Dialogó con Crónica TV, y entre otras cosas, contó el buen gesto de Juan Fernando Quintero, jugador de River y amigo del futbolista Xeneize.

"Villa se fue de la casa y yo me quedé muy mal, asustada en casa. Estaba asustada por mi familia... Como a la hora, hora y media, no sé bien cuánto tiempo pasó, recibo una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por el pasaporte, que no lo encontraba. Y yo le dije cómo le voy a abrir, me va a volver a pegar... Entonces Juanfer me dijo 'tranquila, él no te va a volver a tocar. Está con mi primo, yo lo mandé con mi primo para que no te vuelva a hacer daño. Tranquila, abrile que busca el pasaporte y que se vaya'. Entonces le abrí, con mucho miedo. Pero sí, efectivamente estaba el primo de Juanfer. Entró, tiró todo al piso, encontró el pasaporte y se fue insultando", relató.

Vale remarcar que el volante del Millonario alojó a su amigo Villa en su domicilio, situado en un country en la zona de Canning, cuando el hombre Xeneize se alejó de su casa. Sin ir más lejos, Juanfer cuestionó -en las redes sociales- a aquellas personas que lo acusaron de proteger a Villa así como también con aquellos que aseguraron que en River no cayó bien su accionar: "Nadie se enojó con nadie. ¿O no se dan cuenta de que no pueden estar cerca de casa? ¿Es que no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces? El tema de la pareja es de pareja (NdR: en realidad es mucho más que eso, ya que es un caso de violencia de género). Ellos y sus problemas, ahora lo humano es lo humano, diferencien eso... Y sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar... Abrazo".