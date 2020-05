Cuarentena y fútbol de AFA: ¿por ahora, se puede volver a jugar en San Juan?

En los últimos días, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de la Nación, aseguró que, si bien no es una decisión que dependa de su estructura, el fútbol podría tener como alternativa retomar la competencia en las provincias que tengan nulo o contagio controlado de coronavirus. Ante esto, el secretario de Deportes de San Juan, Jorge “Coqui” Chica, se refirió en el programa radial “Puede pasar” de Fm 94.7 sobre la posibilidad de que San Juan sea una de las sedes de la vuelta al fútbol.

De hecho, una de las tantas actividades que fueron frenadas a causa de la pandemia de coronavirus que tiene en vilo a todo el mundo es el fútbol profesional. En Argentina, apenas comenzaron a jugarse los primeros partidos de la Copa de la Superliga cuando se decretó a nivel nacional el cese de las actividades deportivas a causa del Covid-19 a mediados de marzo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de la vuelta al fútbol en San Juan, Chica comenzó respondiendo: “Con respecto al fútbol nacional, tenemos una excelente relación con Chiqui Tapia, Matías Lammens e Inés Arrondo, pero hoy, la provincia de San Juan visualiza sostener sus instituciones deportivas”.

Luego, el secretario de Deportes agregó: “El coronavirus ha generado un impacto económico muy fuerte en todas las instituciones deportivas, como ha pasado en todas las actividades que están sufriendo bastante. Y hoy visualizamos sostener a quienes son el motor de la inclusión, los clubes, y buscamos que en el corto plazo puedan solucionar a estas situaciones”.

“Si es con respecto al fútbol, en lo inmediato San Juan no podría estar preparado por cómo tenemos planteado el ingreso de las personas a la provincia. Cada persona que ingresa a la provincia de San Juan debe permanecer 15 días en un hotel, previo testeo, y por eso no sería factible que pueda venir ningún equipo ni llevarse adelante alguna parte del torneo, en lo inmediato”, sentenció Chica, aunque luego advirtió: “Es tan dinámico esto que mañana podemos generar otras situaciones, pero hoy no está visualizado en la provincia de San Juan”.