¿El coronavirus pinchó la redonda? Habló el Chiqui Tapia

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aclaró este lunes que la vuelta de la competencia no tiene plazos y que la eventual suspensión de los descensos "es una opción", pero que tampoco está definida a poco más de un mes de la suspensión forzada de toda la actividad debido a la pandemia del coronavirus.

"Sería una irresponsabilidad y un mamarracho decir cuando vuelve el fútbol porque si llega a pasar algo el responsable soy yo. No sabemos cuándo vamos a volver a jugar. Nadie lo sabe. Talleres y Vélez trabajaron en un protocolo (para volver a las prácticas) y está muy bien pero si llega a pasar algo con algún jugador, con un utilero o quien sea, lo primero que dirían es que pensamos en lo económico y hoy tenemos que priorizar la vida", argumentó Tapia en declaraciones a TyC Sports.

"No sabemos cuando vamos a volver a jugar, nadie lo sabe. No queremos correr riesgo de muerte. Es preocupante pero tenemos que tener la madurez necesaria para tomar las decisiones correctas", agregó el dirigente.

El presidente de la AFA aseguró además que para afrontar el impacto de la crisis del coronavirus en el fútbol argentino "quizá hay que dejar de lado lo deportivo", dejando entrever la posibilidad de volver al formato de torneo con 30 equipos en Primera División, a partir de una supuesta suspensión de los descensos por dos temporadas.

Esa es la idea que surgió de diferentes charlas informales que tuvieron los dirigentes de los clubes de Primera y que serán presentadas al Comité Ejecutivo de AFA durante esta semana, aunque las conclusiones, ya trascendieron. "Una vez que termine esta semana vamos a recibir la evaluación que le pedimos a los dirigentes, recién ahí vamos a tomar una decisión, necesitamos madurez para hacer lo correcto", sostuvo Tapia.

Pero, como anticipo, el mandamás de la AFA dejó en claro su postura, que es la de cuidar la salud en primer término, el rol social en segundo, la economía luego y, por último, lo deportivo. "Para salir de la crisis económica, quizá hay que dejar de lado lo deportivo. Por eso quizás algunos dirigentes están pensando en eso. Tenemos que evitar competencias que son alocadas en lo económico, el mundo va a cambiar", remarcó.

"No vamos a poder competir de la misma manera -continuó Tapia-, no vamos a poder gastar lo que gastábamos antes, porque no vamos a tener los recursos, vamos a arrastrar una recesión económica, todas las instituciones, muy fuerte. Uno trata de ingeniárselas cómo ayudar, pero no es suficiente. Nadie sabe cuándo va a terminar la pandemia".

De confirmarse esto, con los dos ascensos por año desde la Primera Nacional, en el corto plazo habría otra vez 30 equipos en la máxima categoría, por lo que ingresaría un extra por derechos de televisación con la inclusión de la TV Pública con tres, cuatro y cinco partidos por fin de semana.

El dinero de la TV

"Las empresas que tienen los derechos de TV asumieron el compromiso de acompañarnos mínimo tres meses y máximo seis, sabiendo que los recursos son los únicos que ingresan a las instituciones y no alcanzan para cubrir la totalidad de los salarios, porque son más de 39.000 trabajadores en relación de dependencia, de los cuales 3.950 son jugadores, en el conjunto del fútbol argentino", explicó Tapia en referencia a la financiación de los clubes.

El dirigente recordó que esta situación no es como en el 2001, cuando se emitían monedas alternativas, "entonces salías de una situación para adelante, te endeudabas para adelante, pero hoy no hay recursos, no hay ingresos". "El único es el de los derechos de televisión, y si vos tomás que la situación económica de hace dos o tres años está mal, porque se firmaron contratos en dólares que tuvieron que respetarse. Si volvemos sin público, ¿pensás que la situación va a cambiar a los socios? No va a cambiar, porque necesita comer", sentenció.

Por último, Tapia se refirió al dinero extra que llegará a la AFA desde FIFA y que se repartirá entre todos los equipos: "Hay unos recursos de FIFA que ingresaron a través de Conmebol que la puso a disposición el presidente (Alejandro) Domínguez, y que nosotros hemos tomado la decisión de que sean distribuidos en los 137 clubes del fútbol argentino, que va a ser una ayuda".

¿Adiós descensos?

En ese sentido, en las últimas horas, tomó fuerza la posibilidad de que la Nueva Liga Profesional que preside Marcelo Tinelli sufra modificaciones en su formato a raíz del coronavirus. Las dos principales particularidades serían que no haya descensos por dos temporadas y, en consecuencia, dejen de existir los promedios en Primera, como ya ocurrió en el Ascenso.

Así, cuando vuelvan los descensos, los mismos serían por tabla general y no por lo realizado en las últimas tres temporadas como sucede desde el torneo Metropolitano 1983, cuando perdieron la categoría Racing y Nueva Chicago, bajo la gestión de Julio Humberto Grondona.

Fuente: Página 12