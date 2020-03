Atención mujeres deportistas: organizan una charla-debate sobre deportes y géneros

En el marco de las acciones del 8 de Marzo ‘Día Internacional de la Mujer Trabajadora/ Día Internacional de la Mujer’ se invita a la Charla-debate Deportes y Géneros para la reflexión y debate de mujeres e identidades sexuales diversas de distintas disciplinas deportivas de San Juan, que se realizará el próximo jueves 12 de marzo a las 17.30 hs en Salón Cultural UPCN-Seccional San Juan (Calle Sarmiento 461 Sur).

La presencia de deportistas mujeres e identidades diversas ha crecido en los últimos años en Argentina, y San Juan en particular. No es casual el auge del fútbol femenino, los equipos de rugby de mujeres en clubes emblemáticos de Argentina y San Juan, igual en el boxeo, básquet, ciclismo, vóley, etc. Muchos espacios e instituciones deportivas deben reconfigurarse para dar espacio y accesibilidad a las disciplinas deportivas a mujeres e identidades sexuales diversas, áreas lideradas históricamente por varones. En este marco se considera oportuno promover la equidad de género que implica reconocer y dar respuestas a las necesidades, preferencias e intereses de mujeres, identidades sexuales diversas y varones por igual.

Esta charla-debate se propone como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio sobre experiencias de deportistas mujeres e identidades diversas con la finalidad de promover la equidad de géneros como un valor transversal en el deporte sanjuanino.

El evento está destinado a deportistas, referentes de instituciones y clubes deportivos y público general. La actividad cuenta con el apoyo de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Unión Sanjunanina de Rugby, Asociación Civil Árbitros del Fútbol Sanjuanino y Fundación Huésped. Evento libre y gratuito.