Maribel, la sanjuanina que hará historia al enfrentar a hombres: “Que San Juan sirva de ejemplo”

"Estoy tranquila, todavía no me entró el nerviosismo de carrera", confiesa Maribel Aguirre desde la intimidad de su casa, ubicada en pleno Rawson. Quedan horas para una de las carreras más especiales de su vida -sí la más desafiante-, y la sanjuanina disfruta de la tranquilidad de su día libre. Este viernes sólo tuvo que salir para testearse en el Aldo Cantoni, a donde también asistieron los dirigentes, auxiliares, comisarios y el resto del pelotón -exclusivo de hombres- que animará el homenaje a la Clásica Doble Calingasta, "Quizás el domingo me agarre un poco de nervios, sé que todos van a estar mirando", agrega.

Con 22 años Maribel Aguirre hará historia este próximo domingo en El Villicum cuando aparezca en la línea de partida en medio de 163 ciclistas. Será la única mujer, la primera también, en participar de la temporada de ruta, la más importante del ciclismo nacional. Un hito que nació por insistencia personal: "Se dio porque cuando estábamos en los entrenamientos, en medio de la pandemia. No tenía planeado viajar a Uruguay (donde terminó ganando el Rutas de América) y pensé en correr con los elite. Pensé que de esta manera iba a poder tener el roce que necesito para estar en Europa el próximo año, que es una posibilidad", comenta.

Una idea que cruzó por su cabeza y después la terminó tomando muy enserio. Segura de querer tener su lugar en el calendario rutero, se lo confesó primero a su papá Sergio Aguirre y después a su preparador Gustavo Milla. Ellos de inmediato apoyaron su iniciativa. Pero faltaba lo más importante: la aprobación de la Federación Ciclista Sanjuanina. "Hubo una reunión y mi papá le consultó a Juan José Chica. Él me autorizó, pero los comisarios no estaban bien seguros. De hecho me preguntaron, en tono de broma, cuánto pretendía aguantar", cuenta Maribel.

A los pocos días su nombre apareció en la lista de inscriptos para la temporada y generó toda una revolución: llamadas de periodistas, mujeres colegas que también querían sumarse a la competencia sanjuanina, compañeros de entrenamientos que la aconsejaban y la cargaban, y la preocupación de su mamá, Rosana Mangue, vaya casualidad, otra mujer que también rompe esquemas (es la única dama que relata de ciclismo a nivel local).

"Tuvo mucha repercusión. No escuché comentarios malos pero sí recibí muy buena onda, muchos consejos sobre cómo ubicarme en el pelotón y otras cuestiones técnicas para no sufrir tanto al principio. Mi mamá está con ese temor de las caídas, pero bien, también disfruta. El domingo será un día especial. Además voy a correr con mi papá", expresa la ciclista.

Maribel correrá con la Escuela de Ciclismo Sergio "Payaso" Valdez.

Maribel explica que no hay mucha diferencia de kilometraje en el ciclismo femenino y masculino, pero sí intensidad. Sobre todo a nivel local, donde la competencia para mujer es escasa. "Corrí con los Libres y Master, pero esto es elite. Y no vamos a correr en ruta abierta, sino en un autódromo, con otra dureza. No va a ser fácil, las primeras vueltas serán claves. Yo le digo a los chicos que tengan piedad -se ríe-. Pero voy a aguantar, la idea es poder ir sumando kilómetros de apoco".

Ahora la joven sanjuanina espera que San Juan sea un ejemplo a nivel nacional. Pide que las federaciones de todo el país empiecen a ser un poco más abiertas y permitan a las mujeres correr a la par de los hombres, sobre todo para ayudar en el crecimiento y perfeccionamiento de esta rama. "Nico Tivani, que es como un hermano y sabe del nivel europeo, me apoyó desde un primer momento y me alentó a correr con ellos. El ciclismo de San Juan es parecido al nivel europeo en femenino. Sé que en Buenos Aires algunas chicas quisieron correr con chicos y no las dejaron. En Uruguay también. Deberían implementarlo en todo el país. Por eso cuando vamos a disputar un Panamericano el ritmo de carrera es muy diferente. Pienso que esto va a ser bueno", cierra.