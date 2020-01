La lista de jugadores que iniciarán la pretemporada en Boca: ¿está Emmanuel Mas?

Mientras algunos periodistas dicen que Emmanuel Mas no será tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico, este viernes el sanjuanino será de la partida en la pretemporada de Boca. La primera práctica se llevará a cabo el viernes 3 de enero en el predio que tiene en Ezeiza, de cara al Torneo de Verano que el conjunto xeneize disputará en San Juan y la reanudación de la Superliga, el 26 de enero.

El director técnico Miguel Ángel Russo tendrá entre sus jugadores a Leonardo Jara y Nahuel Molina Lucero, ambos laterales de derechos que regresaron de sus respectivos préstamos. El surgido en Estudiantes vistió la camiseta de DC United, en Estados Unidos, mientras que el juvenil estuvo en Rosario Central.

El sanjuanino Mas también fue convocado al inicio de la pretemporada. Se desconoce si seguirá o no en Boca. Hace unos días el periodista Czyz publicó en el portal Doble Amarilla que el ex San Martín sería uno de los prescindibles para la nueva dirigencia. En este contexto ya habrían hablado con el ex defensor verdinegro y hasta le habrían aconsejado, según el periodista, que busque un nuevo club.

Los que no estarán en el comienzo de los trabajos son Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister y Jan Hurtado: los dos primeros están afectados al seleccionado argentino y el otro al venezolano para el Preolímpico. El que cumplió el año de cesión fue Kevin Mac Allister, quien regresó a Argentinos.



ARQUEROS

ESTEBAN ANDRADA

JAVIER BUSTILLOS

MARCOS DÍAZ

MANUEL ROFFO

DEFENSORES

JUNIOR ALONSO

GASTÓN ÁVILA

JULIO BUFFARINI

FRANK FABRA

PAOLO GOLTZ

CARLOS IZQUIERDOZ

LEONARDO JARA

LISANDRO LÓPEZ

EMMANUEL MAS

NAHUEL MOLINA LUCERO

MARCELO WEIGANDT

MEDIOCAMPISTAS

AGUSTÍN ALMENDRA

JORMAN CAMPUZANO

DANIELE DE ROSSI

IVÁN MARCONE

JAVIER OBANDO

EMANUEL REYNOSO

DELANTEROS

RAMÓN ÁBILA

EDUARDO SALVIO

FRANCO SOLDANO

CARLOS TEVEZ

SEBASTIÁN VILLA

MAURO ZÁRATE



* Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister y Jan Hurtado están con sus selecciones