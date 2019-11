¿Carlos Tévez jugó contra Arsenal su último partido en Boca?

El mundo del fútbol tiene caprichos insospechados que justamente le dan un saborcito especial. Un día se puede estar empachado de gloria tras firmar un partidazo y al otro pensando en qué invertir el tiempo por una lesión te sacó de circulación. En esa está Carlos 'Apache' Tévez.

De un gol de fantasía y recibir el apoyo de toda la Bombonera para su continuidad, a sufrir una lesión que lo podría dejarlo afuera del resto de lo que queda de la Superliga del 2019: ¿La despedida de Carlos Tevez como futbolista de Boca fue en el 5-1 frente a Arsenal de la última fecha?

A la espera del parte médico oficial de Boca, el capitán tiene un desgarro en la inserción distal del aductor que le impediría jugar los próximos partidos que tendrá el equipo que dirige Gustavo Alfaro. El problema en su pierna izquierda lo dejará inexorablemente afuera del choque ante Vélez del próximo domingo en el José Amalfitani.

El camino entre su evolución física y la ajetreada agenda de Boca en este año decidirá cómo será su final de temporada en la institución; que también podría ser su cierre como futbolista de la entidad. Luego de la Fecha FIFA, Boca recibirá en su estadio a Unión (26/11) y Argentinos Juniors (30/11), a priori dos partidos que aspira a alcanzar Carlitos.

¿La última oportunidad? El 7 de diciembre contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Al día siguiente, en Boca se celebrarán las elecciones presidenciales que serán claves para conocer el cuadro de situación del atacante de 35 años. En el actual escenario, la continuidad de Tevez parece cada vez más compleja y él ya dio señales de comprender esa posibilidad. “Obvio que quiero seguir, me muero por vestir esta camiseta, pero ya no queda en mí, son cuestiones del club, cuestiones políticas, y las respeto. No queda en mí”, declaró luego de brillar contra el combinado de Sarandí.

Sin embargo, la noticia de su lesión despertó distintas suspicacias por la visita que realizó a Fuerte Apache. El delantero estuvo en su barrio de toda la vida, repartió camisetas y se fotografió con distintas personas, incluido el reconocido rapero Ecko. Si bien algunos se animaron a sospechar que la lesión se podría haber generado en su visita al Fuerte, pero según pudo averiguar este medio Tevez terminó con molestias en la presentación contra el combinado del Viaducto por el campeonato local.

