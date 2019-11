Tenso ambiente en La Boca: Angelici 'le pegó' con dureza a Riquelme

Luego del golpe de efecto que significó el anuncio de Juan Román Riquelme, quien finalmente decidió involucrarse en la vida política del club uniéndose a la lista opositora que comandan Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, Daniel Angelici apuntó contra la figura del ídolo xeneize.

“Quince días atrás pidió la unidad. Yo entendí que tenía que hacer ese gesto que pidió Riquelme. Hablé telefónicamente con Beraldi para saber sobre el pedido de Riquelme. El único que no atendió, como siempre, fue Ameal. Se ve que no tenemos la capacidad para juntarnos... Riquelme mandó a su hermano y representante, y eligió acompañar a una persona que conoce. Cuando Ameal era presidente, cada cosa que pedía Riquelme se la daba. No voy a recordar que yo era tesorero del club y todas las discusiones que hemos tenido sobre el tema”, expresó el dirigente.

El Tano sostuvo que “cuando uno manda a un representante o abogado es para negociar un contrato”, una frase que hizo ruido entre los presentes y originó una pregunta a raíz de los dichos del otro candidato, José Beraldi, quien afirmó que "Riquelme pidió cosas inaceptables".

“No me corresponde decir qué fue lo inaceptable que dijo Beraldi, uno de los candidatos; aunque tanto yo como los que están acá saben de qué se trata. No pudimos hacer un solo mercado de pases sin que ustedes se enteraran de qué jugadores iban a venir. Tal vez cuando terminen las elecciones lo diga. Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo un ídolo”, esbozó.

Angelici reveló que cenó una vez en la casa de Riquelme y luego mantuvo conversaciones telefónicas antes de reunirse seis o siete veces con su representante, Daniel Bolotnicoff, y su hermano Cristian: “En un momento parecíamos estar cerca y, en otro, no. Pensé que el ídolo, al no haber unidad, se iba a quedar en su casa y cuando hubiera nuevo presidente se iba a poner a disposición para la parte futbolística”. Y agregó: “Le dije que debía integrarse, conocer a los candidatos del oficialismo y el proyecto. No servía incorporarlo para ganar las elecciones y después estar peleados a la semana”.

En tanto, el actual mandatario azul y oro aceptó que la figura de Riquelme por peso propio se valorará más que la del presidente de turno y que arrastrará el “voto joven”. Aseguró no sentirse decepcionado con Román: “Lo conocí a Riquelme cuando era tesorero y en su vuelta cuando ya era presidente. Él tiene su manera de ser y no la comparto. Creo que eligió la lista de Ameal porque es con la que se sentirá más cómodo”.

¿Qué pasará con Riquelme si las elecciones las gana el oficialismo? “No me corresponde a mí tomar esa decisión, lo definirán Gribaudo y Crespi. Desde lo futbolístico, aporta, he visto varios partidos con él y ve muy bien el fútbol. Riquelme es tan inteligente adentro de la cancha como a la hora de declarar”.

