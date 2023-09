Lionel Messi habló en ingles con una inteligencia artificial y se hizo viral

La irrupción de la inteligencia artificial abrió nuevas barreras creativas para los usuarios que aprendieron a utilizar esta herramienta a la perfección. Aunque el objetivo principal era agilizar procesos, cada persona particular tiene la posibilidad de acceder a la tecnología y usarla para lo que se le ocurra. En este caso, internet se vio revolucionada por la aparición de un video de Lionel Messi hablando inglés durante una conferencia de prensa del Inter Miami .

“A pesar de lo inesperado de la situación, hoy nos encontramos en la final. Este partido es para aquellos que no están atentos a nuestra preparación y no ven nuestros entrenamientos día a día. No estábamos preparados para esta oportunidad, pero daremos lo mejor para competir por el título. Se nos escapó en el pasado, pero estamos decididos a conseguirlo esta vez. Creo que el equipo sufrió un crecimiento significativo desde la llegada del Tata. Estamos muy felices de conseguir el primer objetivo: estar en el top 3 de la Liga de Campeones del año que viene. Y ahora tenemos la chance de jugar una final. Esto es un gran logro para el equipo y estamos emocionados de ver lo que el futuro nos depara”, declara Lionel en el video.

Vale recordar que el Diez no se siente cómodo hablando en otra lengua que no sea el español y ya fueron varios los momentos en donde tuvo que recurrir a su carisma para evitar hacerlo. Hace algunas semanas apareció un video donde Lionel busca mantener el español ante los distintos pedidos de que se anime a hablar en otro idioma. Desde un evento en Egipto, hasta un mensaje a los fans japoneses, Messi parece siempre eludir los pedidos para no pasar vergüenza.

Pero, aunque muchos fanáticos argentinos creían que La Pulga nunca había hablado otro idioma en alguna publicidad, existen ciertos archivos de hace algunos años cuando sí se animó a pronunciar algunas palabras e otras lenguas, aunque se lo nota algo incómodo. Es evidente que, cuando puede, Leo lo evita.





MESSI HABLANDO INGLES!

Fuente: Infobae