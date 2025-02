Baile, brindis y amistad, los condimentos que hicieron especial la Fiesta de la Uva y el Vino en Caucete

La tarde del viernes 21 de febrero comenzó a caer cuando las familias cauceteras y de distintos puntos de la provincia comenzaron a llegar al Predio Municipal de Caucete, el hogar de la Fiesta de la Uva y el Vino , el evento que reúne a todo un departamento para recordar la historia y construir nuevos recuerdos. Tras la suspensión del año pasado, cuando desde el municipio se tomó la decisión de no realizar el evento por motivos económicos, la primera velada tuvo una gran convocatoria, donde la alegría de volver a la fiesta se notó en cada rincón.

WhatsApp Image 2025-02-22 at 15.48.58.jpeg

A medida que se iba avanzando, el olor a carne asada comenzaba a endulzar los paladares de los asistentes. Sánguches de asado, pachata, lomos, hamburguesas, papas fritas eran las opciones que más salían, combinadas con vinos y otros aperitivos para todos los gustos.

WhatsApp Image 2025-02-22 at 15.51.53.jpeg

Dos pantallas gigantes eran la antesala al escenario, donde las familias de manera organizada comenzaron a instalar sus reposeras y mantas para disfrutar de los distintos shows, mientras que cerca del escenario se habían instalado una serie de sillas que desde primera hora estuvieron ocupadas por los vecinos.

WhatsApp Image 2025-02-22 at 15.50.32.jpeg

Un detallo que no pasó desapercibido fue la presencia, en primera fila, de los jefes comunales de Rawson, Carlos Munisaga; de Ullum, David Domínguez, quienes estuvieron acompañados por el ex intendente de San Martin, Cristian Andino. No era de extrañar la presencia del tridente en la fiesta, acompañando a su colega, Romina Rosas, que también formó parte de las celebraciones y agradeció el acompañamiento de los vecinos cauceteros durante la Bendición de los Frutos, una tradición que se da en el marco de la fiesta nacional.

WhatsApp Image 2025-02-22 at 15.52.47.jpeg

Varias sorpresas se vieron sobre el escenario. Una de ellas fue la participación de Cristián Andino acompañando en el relato a Jorge Pascual Recabarren en la interpretación de “Vallecito de Huaco”, cosechando el aplauso de todos los presentes que a coro cantaron varios fragmentos de la canción.

WhatsApp Image 2025-02-22 at 15.53.26.jpeg

A medida que fueron avanzando las horas, la multitud se hizo sentir. Sillas o reposeras al hombro, promediando la medianoche el ingreso continúa fluido.

WhatsApp Image 2025-02-22 at 15.52.09.jpeg

Además del patio de comida y los atractivos en el escenario, los emprendedores departamentales tuvieron su espacio destinado para exhibir sus productos. Los niños y niñas que fueron a la fiesta también pudieron disfrutar de los juegos que se habían destinado para su uso y recreación.

WhatsApp Image 2025-02-22 at 15.51.32.jpeg

Sin duda los platos fuertes fueron Miguel “Conejito” Alejandro y Destino San Javier, quienes recibieron la distinción Huésped de Honor de la mano de Romina Rosas.

WhatsApp Image 2025-02-22 at 15.53.50.jpeg

Este sábado continuará Fiesta de la Uva y el Vino con artistas de gran nivel, tanto departamentales como provinciales, siendo los broches de oro Luciano Pereyra y Omega.