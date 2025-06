Peluc, en Paren: aseguró que tienen 3 candidatos en danza para las Legislativas y cómo es en la intimidad el presidente Milei

Consultado por una posible alianza con el oficialismo provincial (Producción y Trabajo), el diputado fue tajante: “No somos iguales. Desde mi punto de vista, ir juntos sería mezclar todo para tener un resultado electoral. Hay que mantener la ideología y ser claros con la gente. Lo más importante es el mensaje”. Peluc dejó abierta la puerta a una eventual cooperación con ese espacio, pero bajo condiciones claras.

Cristina candidata: “Nos conviene que juegue”

Sobre el panorama nacional, el dirigente libertario no esquivó la pregunta sobre la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. “Nos conviene que juegue, para que ya se den cuenta lo que tienen. Sería el mejor momento para tener ese tipo de rivales”, afirmó.

Peluc sostuvo que la ex presidenta representa lo “más instalado” del peronismo y lo “más enfrentado” al pensamiento de Javier Milei. “Nos gustaría que salgan todas esas primeras líneas para que se abra el juego y vengan nuevas generaciones”, agregó.

La alianza con el PRO y el objetivo bonaerense

El legislador también se refirió al vínculo con el PRO y la posible confluencia electoral en la provincia de Buenos Aires: “Todo apunta a que en septiembre y octubre vayamos juntos. Hay cierta resignación del macrismo a reconocer el liderazgo de La Libertad Avanza. Eso va a derramar en el armado de listas”.

Sobre el expresidente Macri, Peluc opinó: “Después del resultado electoral, el PRO tuvo que recalcular. Me parece bien que se esté dando esta construcción para ganarle al kirchnerismo”.

Embed - José Peluc en Paren las Rotativas

Cómo es Milei en la intimidad: “Mecha corta, pero brillante”

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Peluc describió al presidente Javier Milei en su faceta privada: “Es un tipo sumamente elevado. Cuando le preguntás algo que para él es obvio, se empieza a molestar. Es de mecha corta. No le gusta perder el tiempo, optimiza cada minuto. Pero cuando te quiere explicar algo, te dedica tiempo, te escucha y te responde a preguntas coherentes”.

Sobre Karina Milei, Peluc fue contundente: “Soy karinista a morir. Escucha, pero con respuestas cortas. Calcula todo mientras hablás. Y cuando te dice que no, es no. No se lo puede criticar, porque les va muy bien”.

Gestión nacional y expectativas

Peluc reconoció que el apoyo popular puede haberse resentido por la dureza del ajuste, pero dijo confiar en el rumbo económico: “Nos está costando mostrar resultados, pero a fin de año llegamos al déficit cero. La inflación va a pasar a la historia”.

También fue autocrítico con los tiempos: “La gente pide que se apure, pero no se puede más rápido. No podemos poner en riesgo tanto esfuerzo”.

Boleta única

Finalmente, valoró la implementación de la boleta única: “Nos va a venir muy bien. Va a garantizar que haya boletas y que no haya que estar fiscalizando desde temprano. Pero va a requerir mucha militancia para explicar cómo marcar”.

Con un tono firme y distendido, Peluc dejó en claro que La Libertad Avanza ya prepara su próxima jugada en San Juan y que el liderazgo presidencial se mantiene firme, con el respaldo de un equipo que -según él- tiene rumbo, método y paciencia.