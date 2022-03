Mirá el Guacamayo que escapó de su hogar en Capital y sorprendió a los vecinos

Mauricio Manzi es un sanjuanino que en su vivienda tiene un Guacamayo. El viernes el ave se escapó y a raíz de un posteo que realizó por medio de su cuenta de Facebook, la publicación comenzó a ser compartida entre los internautas para dar con su paradero. Pero afortunadamente el animal fue recuperado y en buen estado, según su propio dueño confirmó a Tiempo de San Juan.

"Ya lo recuperé, Policía Ecológica lo tenía y muy bien, me lo entregaron el mismo día", dijo a este medio. Según dijo Manzi el ave suele abrir el pasador de la jaula donde estaba y como la traba no estaba puesta, voló. Pero por suerte no llegó muy lejos, ya que estaba en la misma esquina de la vivienda, en Capital. Y las autoridades la rescataron.

Hasta este lunes hubo gran movida en las redes sociales ya que la imagen del ave se viralizó en grupos de Facebook y la publicación que el mismo Manzi hizo en su muro tuvo gran cantidad de compartidos y comentarios.