Video: un sereno grabó una escena escalofriante en el Cerro Blanco

Un sanjuaninos que se desempeña como sereno en una obra que se realiza en las inmediaciones del Cerro Blanco, en Zonda, filmó una aterradora escena que le tocó vivir y, según su relato, no sería la primera vez.

En las imágenes que filmó con su celular se puede escuchar un grito y posteriormente golpes en la garita que provienen de la parte de afuera de la misma.

Realmente estoy medio paralizado con lo que viene sucediendo. No quiero salir, me he encerrado". dice en medio del relato.

Mirá el video: