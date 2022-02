El estremecedor relato de los policías sanjuaninos que le salvaron la vida a un bebé de diez meses

El pasado martes, poco después de las 14.30, policías sanjuaninos le salvaron la vida a un bebé de tan solo diez meses que se estaba ahogando. Ante la desesperante situación, el pequeño fue llevado por sus padres hasta la Base Mogote 2, donde efectivos de dicha dependencia lo recibieron y lo asistieron inmediatamente.

Se trata de Eduardo Ibazeta y Nahuel Pierrestegui, quienes en diálogo con Canal 13 San Juan describieron cómo fue ese momento.

"Los padres son dos chicos muy jóvenes que pedían auxilio. Decían que habían estado comiendo o le habían dado de mamar a la nena y después se han acostado y la niña se ha ahogado. Pero ellos no sabían qué hacer asique lo más cercano fue ir a la base. La beba no tenía signos vitales y estaba morada", comenzó relatando Eduardo.

"Cuando subimos al vehículo de mi compañero el conducía y yo sostenía a la beba. Le fui practicando primeros auxilios y en calle Rodríguez y Mendoza sentí que la bebe volvió en sí, sentí su enojo al no poder respirar y lloraba. A las pocas cuadras de llegar al Báez Laspiur, sentí cómo la beba empezó a reaccionar bien y a respirar normalmente, cuando llegamos al centro de salud, ella se encontraba en sí", contó Pierrestegui.

‘Creo que actuamos por el instinto, actuamos rápido y me sentí raro de verme a mí mismo en ese momento’, dijo el efectivo luego de repasar las imágenes de la cámara de seguridad que grabó el momento en el que recibieron el pedido de auxilio.

"En mis años en la Policía nunca me ha pasado esto. Estoy muy conforme, me ha gustado la reacción que he tenido porque por ahí en las circunstancias de tener un bebe en brazos, sin signos vitales, uno se asusta y no sabe cómo reaccionar. Y gracias a Dios tuvimos el reconocimiento de la familia, los amigos, etc. Pero por la circunstancia que hemos vivido hemos actuado en la forma correcta realmente’, destacó Ibazeta.

Por último, los uniformados contaron que se contactaron con la familia luego del hecho para conocer el estado de salud de la menor. ‘Nos comunicamos con la madre y nos dijo que la beba está en el hospital Rawson en observaciones. Se encuentra bien, lo único que dijo la abuela es que extrañan su casa, pero están bien’, finalizó.