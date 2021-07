San Juan celebró en su día a los médicos rurales: conocé estas tres historias

En el 2001, la Ley 25.448 estableció cada 4 de julio como Día del Médico Rural por el natalicio del Dr. Esteban Laureano Maradona, destacado médico rural que ejerció durante 50 años la medicina en la provincia de Formosa.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia quiere conmemorar este día destacando a tres médicos rurales: al Dr. Víctor Barroso, Dra. Cynthia Padilla y al Dr. Guillermo Muñoz y en ellos, el reflejo de otros profesionales que ejercen como médicos rurales en la periferia.

El Dr. Víctor Barroso, recientemente fallecido a los 51 años, fue un gran profesional que se destacaba por su sencillez, humildad, dedicación, responsabilidad, solidaridad y sobre todo por ser una gran persona, un gran hijo, esposo, padre y excelente compañero y amigo. Así lo describen cada una de las personas que tuvieron el honor de poderlo conocer.

El Dr. Barroso se recibió en la Universidad de Córdoba y tuvo una extensa trayectoria en el ámbito de la salud. Realizó la Residencia de Medicina Familiar en el Centro de Adiestramiento René Favaloro y cumplió funciones en Ullum, Zonda, Sarmiento (Los Berros) y Jáchal, siendo además director en Iglesia (Tudcum), Albardón y finalmente el Microhospital de 25 de Mayo, donde se desempeñaba en el momento de su deceso.

"En todos los lugares por donde pasé dejé una partecita mía pero me llevé muchas satisfacciones. Los médicos rurales no somos muy visibles para los médicos de capital, pero para la gente a la que tratamos somos importantísimos. Somos un recurso muy valioso y cuando tenemos la suerte de generar ese vínculo de afecto es interminable y es muy gratificante", manifestó el Dr. Barroso en una entrevista.

Por su parte, la Dra. Cynthia Padilla, se recibió hace cuatro años en la Universidad Nacional de Córdoba: "Volví ese año a San Juan y comencé mi residencia de Medicina Familiar en el Centro de Adiestramiento René Favaloro. Luego tuve que renunciar por motivos personales, por lo que continúe mis estudios en la Universidad de Maimónides, donde actualmente estoy cursando el último año de la especialidad Medicina Familiar. Este mes cumplo un año trabajando en la Zona Sanitaria II, donde hago consultorio de atención primaria en tres puestos de salud, además guardias de apoyo en el Hospital César Aguilar de Caucete los martes. Los miércoles trabajo en Bermejo de 8:00 a 12:00 hs, los jueves en Vallecito de 8:00 a 12:00 hs y los viernes en La Planta-Marayes, de 9:00 a 12:00 hs”, cuenta la profesional.

Para ella, trabajar en zonas alejadas "es muy gratificante, es potenciar al máximo la creatividad para poder atender a los pacientes. No solo se trata de curar una enfermedad sin recursos sino que también hay que entender que cada paciente tiene una necesidad específica de acuerdo a su cultura, su vivienda, las condiciones en las que vive, la alimentación, su estado intelectual, entre miles de factores que se presentan día a día. Trabajamos en equipo todo el tiempo y eso es lo que más me gusta, resolvemos cada problemática interdisciplinariamente. La medicina rural no es solo llegar a un diagnóstico y medicar, es adaptarnos a cada realidad día a día, el médico rural va evolucionando día a día".

Finalmente, el Dr. Guillermo Muñoz, es actualmente director del Hospital Buenaventura Luna de Huaco. Es médico desde 2013, se recibió en la Universidad Nacional de La Rioja. “Realicé la residencia en el Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro y hace 4 años comencé a trabajar en la Zona Sanitaria III, en la localidad de Huaco, en Jáchal. En octubre de año 2018, fui nombrado director del Hospital Buenaventura Luna. Trabajar en las zonas alejadas comprende un gran desafío para mí, por el hecho de trabajar quizás con menos recursos, con menos especialistas, pero es gratificante poder ayudar a toda la población de Huaco, porque somos el primer eslabón que tiene contacto con la problemática de la gente. Luego, dependiendo del diagnóstico, los podemos derivar y siempre trabajamos en equipo. El Hospital cuenta con 29 personas en total, trabajan 7 enfermeros de guardia, tenemos una radióloga, personal de farmacia, dos administrativas, tenemos una odontóloga, una nutricionista, una trabajadora social y una psicóloga, que cumplen funciones una vez a la semana. Contamos además con personal de limpieza, dos enfermeras en Atención Primaria de la Salud encargadas de la vacunación y seis choferes”, comentó el Dr. Muñoz.

“Se dice que vivir en austeridad, humilde y solidariamente es renunciar a uno mismo. En realidad, es realizarse íntegramente como hombre en la dimensión magnífica para la cual fue creado”, escribió el Dr. Maradona, describiendo la abnegada tarea que desempeñan los médicos rurales.

El mensaje del Gobernador

Sergio Uñac también se sumó desde sus redes sociales al homenaje a los trabajadores.

"Cada médico rural tiene realidades y vivencias particulares, pero a todos ellos los une el amor por sus comunidades. Hoy los saludo resaltando su profesionalismo y vocación para dar lo mejor de sí. ¡Feliz día!", escribió.