Vive en San Juan y participó en La Voz: "Fue una experiencia inolvidable, quiero impulsar mi carrera"

El tucumano que vive en San Juan hace más de 4 años y que participó en La Voz el miércoles por la noche contó cómo fue su experiencia en uno de los programas más vistos de la televisión argentina y se mostró agradecido con la producción e, incluso, con su conductor, el tan querido Marley.

Se trata de Tomás Giménez, el joven de 22 años, que llegó a la provincia con intenciones de estudiar Ingeniería en Agrimensura pero que su pasión por la música -que fue más fuerte- lo obligó a dejar sus estudios y apostar un cien por ciento a su carrera artística. Así fue como llegó a formar parte del casting del reality que se emite por Telefe, para audicionar frente a un jurado de lujo.

"La experiencia fue inolvidable, reconfortante, porque ahora me estoy dedicando a full a la carrera, estoy cantando en bares y esta participación sirve para impulsarme", expresó el chico que vive en Capital junto a su hermano y que apuesta a desarrollar su talento por estos pagos.

Si bien explica que por protocolos y por razones de la producción del programa, la interacción que tuvo con Ricardo Montaner, Lalli Espósito, Mau y Ricky fue la que se vio en vivo, quienes decidieron no darse vuelta y sumarlo a sus equipos, pese a su lindo color de voz, con quien más tiempo estuvo fue con Marley, al que describió como "un genio".

El cantante que se luce con un estilo pop, ya sea en inglés o en español, confesó que en algún momento pensó que no iba a poder tener su presentación por los inconvenientes que se le presentaron en la previa. Es que el primer casting fue en 2019 y después el show se suspendió por la pandemia. Finalmente, cuando se activó la puesta en escena y lo llamaron para formar parte de los aspirantes, un caso positivo de Covid entre los participantes que estuvieron con él, complicó su panorama.

Por ese imprevisto, debió permanecer 5 días aislado en la habitación de un hotel y por poco no se quedó sin actuar. Afortunadamente, tras pasar esos días en soledad, su PCR dio negativo y pudo pisar el escenario del programa musical. "Estaba resignado, pero al final se me dio. Es por eso que considero que fue un logro haber estado. Además, me llamaron después de 2 años. Se portaron muy bien, nos tuvieron en cuenta a todos", agregó.

El pibe tucumano que grabó su participación en abril recién se vio en la noche del miércoles en la pantalla chica nacional. "Ojalá sea el primer paso de muchos, después del workshop que hice. Por ahora, canto en bares como solista y con dúos o bandas", cerró @Tomasgimeneza en Instagram.

Así fue su paso por La Voz