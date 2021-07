La emocionante historia de Marcia: la mujer que, con la ayuda de un matrimonio, fue mamá en plena calle

Hermoso y a la vez emocionante momento es lo que vivió Marcia Salomé Gorosito este último miércoles. Joven que con 31 años parió en plena calle gracias a la ayuda de un matrimonio que justo pasaba por el lugar. “Mi hija se bajó del colectivo y no aguantó más. Se apoyó contra la pared y a gritos pidió ayuda”, expresó emocionada Miriam que vive a 3 cuadras de donde nació su sexto nieto por parte de Marcia.

La historia es digna de una película y empieza todo el martes. Marcia había estado en la casa de su mamá con contracciones. Miriam le dijo que se quedara en su casa, pero su hija decidió irse a su vivienda de Villa Evita en La Bebida, Rivadavia.

El miércoles fue diferente, Marcia empezó a sentir más contracciones y le llamó a su mamá. La madre le dijo que se viniera en remis a su casa para luego irse al médico. Pero la joven decidió venirse en colectivo desde Rivadavia.

Cuando la chica venía en el colectivo de la Línea 27 las contracciones empezaron a hacer más fuertes. Su madre expresa en medio del relato “no sé porque no pidió ayuda en el colectivo”. Y en la esquina de Lemos y Boulevard Sarmiento la chica bajó como pudo y empezó a caminar a la casa de su mamá, que queda a tres cuadras de la parada. Pero rompió bolsa apenas se bajó y en un lateral del Parque de Rawson empezó con las contracciones más fuerte, “ella me llamó y a gritos me dijo que no aguantaba más”. Los gritos pidiendo ayuda alertaron a las personas que había en el lugar y un matrimonio -que iba con su hijo- se acercaron a ella y la ayudaron con los trabajos de parto. Su mamá en charla con Tiempo de San Juan contó que Dios ayudó a su hija y que él fue que envió al matrimonio para que ayudaran a tener su hijo.

Miriam cuenta que apenas cortó la llamada fue al parque y cuando llegó el bebé ya había nacido y estaba en los brazos de su hija. Además, declaró que la mujer -que se convirtió en una partera por unos minutos- desenredó a su nieto porque el cordón umbilical lo tenía en el cuellito y ayudó para que la criatura pueda respirar.

Todo fue de película y en un instante. Un hombre que iba pasando en una camioneta se paró y puso cartones en el piso para que la mujer pudiera acostarse. Otros vecinos llevaron ropa y taparon a la madre y su hijo para que no sintieran frío. Fue un momento en que todos se unieron para ayudar. “Estoy agradecido con todos. No sé bien quienes ayudaron a mi hija, pero los buscaré y veremos si querrán ser los padrinos, ellos son sus segundos padres” dijo Miriam emocionada.

El pequeño -que pesó 2.800kg- y su mamá están en óptimas condiciones. Todavía están internado en el Hospital Rawson, pero a lo largo de la jornada de este jueves serán dados de alta.

Este jueves temprano se dio a conocer que policías de la Motorizada Nº2 habían prestado colaboración en este hecho. La agente Maira Ruarte y el cabo Luciano Polizoto a cargo del Licenciado Carlos Aguilera fueron los que actuaron en el lugar y bajo ordenes del 107 siguieron el protocolo correspondiente hasta que llegó personal de emergencias y llevó a la madre y su hijo al nosocomio.