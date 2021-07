Nena que se desmayó por el frío en 25 de Mayo: cómo están de salud ella y sus hermanos, ¿dónde vivirán?

El ultimo 30 de junio, día que se registraron temperaturas bajo cero en todo San Juan, una nena llegó a una escuela de 25 de Mayo de mangas cortas y por el frío se desmayó. El caso rápidamente fue intervenido por la Dirección de Niñez y determinó que la nena, en claro estado de abandono- y sus hermanitos (dos más) quedaran al cuidado de la Dirección hasta que su situación se aclare.

Tras ese episodio, el director de Niñez Carlos Olivera, expresó se han realizado trabajos de abordaje para saber qué pasará con los menores. Los nenes están bien de salud y no han presentado complicaciones mayores por la situación de frío extremo que habrían soportado. “Fueron higienizados, se les otorgó ropa y ahora nos debemos al abordaje para advertir las circunstancias que han abordado esta causa”, expresó en radio Claridad.

El dilema pasa para saber dónde y con quién se quedarán. Ahora se encuentran en un hogar que depende de Niñez, pero la idea de la Dirección es que siempre se queden con un familiar. “Le daremos cuenta de la situación al juez que está interviniendo en la causa. Siempre nuestro trabajo es que los menores estén con la familia, si no son los padres, pueden ser tíos o abuelos”.

Y ante la situación “extrema” de que los nenes sean adoptados, dijo: “Si eventualmente hubo algún tipo de negligencia, hay que fortalecerlo para que no vuelva a ocurrir. En un caso extremo, si no hay solución de la situación, se dispondrá la adopción de los menores, pero eso aún no está determinado, ya que estamos comenzando con el abordaje de la situación familiar”.

LOS CASOS DE NIÑOS QUE SUFRIERON ATROPELLOS EN LA PROVINCIA

En Caucete

A fines de 2020, precisamente en diciembre, un nene oriundo de Caucete vivió una pesadilla cuando fue atado por su mamá en un poste a las 14 horas, horario que hacía mucho calor.

El nene fue rescatado por una vecina y denunció el caso ante la Policía. Niñez y Flagrancia trabajaron en este caso. La Dirección tomó la decisión de sacarle la tenencia de los niños (eran 5 hermanitos) y quedaron en la guarda de otros familiares.

Por lo tanto, la mujer fue condenada por la justicia. En febrero de 2021 se hizo el juicio. La fiscalía en aquella ocasión pidió que se le diera una pena de 3 años y 6 meses efectiva; pero el juez resolvió darle solo 3 años de prisión condicional.

En Chimbas

En febrero de este año, dos nenes fueron hallados encerrados y solos en una casa del barrio Conjunto 8 de Chimbas. Los niños gritaron sin parar hasta que los vecinos los rescataron.

El 102 trabajó en el lugar del hecho y rescató a dos hermanitos de 3 y 8 años que estaban llorando, solos y encerrados.

El rescate fue a las 23 horas. Ellos fueron enviados a una residencia de Niñez para su mejor atención. Según los vecinos esta situación no era la primera vez que ocurría.