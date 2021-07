Temen que se dé otra sequía histórica este año en San Juan

"El tema hídrico nos preocupa, está nevando muy poco, instamos a todos a que la podamos cuidar, son momentos de encontrar un camino común que podamos seguir regando y cuidar el agua", analizó este viernes el gobernador Sergio Uñac, refiriendo a dos temas complicados. Por un lado, el acuerdo con los regantes marcado por los contrapuntos, y el pronóstico hídrico que viene malo.

Quien dio precisiones fue el especialista en Meteorología local Germán Poblete quien aseguró, en declaraciones a Radio AM 1020, que puede darse un pico de sequía histórico similar al de 2019 cuando se dio la peor registrada desde fines de los '60. "Lo que no superará la media será la nevada por ahora estamos por debajo y no sé si alcanzamos lo de 2019, similar a la crisis hídrica del '68 al '71 que movió la idea de construir embalses que se concretó en el '80 con el dique de Ullum. El 2020 se recuperó algo pero siempre por debajo de la media", dijo el técnico. La crisis hídrica viene marcando San Juan desde 2010, con una pausa en 2015 y 2016 pero siempre por debajo del promedio, indicó.

A fines de agosto se sabrá con más precisión, pero "hasta el 20 de julio no se ve nada", indicó sobre el pronóstico de nieves para los próximos días. "La nieve viene pobre, en el pronóstico para los próximos 7 días no se avizoran nevadas. Las de mayo fueron muy pobres, el 27 de junio se dio una pero las últimas se dieron hacia Veladero, pero en la cordillera central no nevó, es muy paupérrimo, esperemos que lo que queda de julio o agosto venga alguna nevada, hasta ahora han sido pocas y aisladas", opinó

¿Ya se fue el frío polar?

Sobre la temperatura de los próximos días, Poblete dijo que se viene un frente frío pero no será de larga duración. Este viernes el termómetro sube a 20 o 22 grados pero a medianoche vendrá un viento sur moderado con ráfagas intensas, y la temperatura bajará a 12 grados de máxima.

"Ese frío permanecerá el domingo. No obstante al estar el sol, no se vivirá tan crudamente como la primera ola polar del 15 a 29 de junio", aseguró.

También indicó que para el domingo hay probabilidad de heladas, que ya suman 26 en lo que va del año. La media de heladas es de 30 a 35 al año, y es muy posible que se supere este año. "Al no haber nubosidad en las primeras horas de la mañana llega la helada. Han sido pocos los días nublados. A la vez, la máxima alcanza más grados", destacó.

Por otro lado, explicó que "estamos en el clímax del invierno, la temperatura entre el 10 y 20 de julio empieza a ascender, en estos días es cuando se da la inflexión, se empiezan a alargar los días".