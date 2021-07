En San Juan llegaron menos segundas dosis de Sputnik V que las que se necesita

"Hemos recibido 8.400 dosis del compuesto dos de la vacuna Sputnik V y ya comenzamos a dar turnos. Sigue siendo un número menor con respecto al número de personas que está esperando", reconoció la Jefa de Inmunizaciones de Salud Pública, Marita Sosa este viernes en Radio Colón. Así, desde Salud Pública reconocen que la cantidad de segundas dosis de la vacuna rusa que llegaron a la Provincia son menos que las personas que recibieron la primera y que esperan completar el esquema. No obstante, la campaña de inmunización con vacunas de otros laboratorios y con la primera dosis de la rusa sigue avanzando rápidamente.

"Estamos priorizando a los mayores y el personal de salud", informó la funcionaria sobre el refuerzo con la rusa. Además, comentó que "hasta el momento tenemos 360.000 vacunas aplicadas de la primera dosis".

Por otro lado, dijo que "el plan sigue en marcha los fines de semana, siempre y cuando tengamos disponibilidad de dosis. Tras terminar con el Gran San Juan avanzaremos con el segundo anillo que compone otros departamentos".

Concluyó con un mensaje para los sanjuaninos: "Los ciudadanos deben estar tranquilos, nosotros no guardamos dosis, ni las estacionamos y no deben tener miedo porque no pierden la inmunización que recibieron por la primera dosis".