Su esposa murió, no encontraba cajón pero finalmente pudo sepultarla

Horas de mucho dolor vivió Pedro Santander debido a que su esposa falleció el pasado lunes y no podía sepultarla porque no contaba con los recursos para comprar un cajón especial. Finalmente, Desarrollo Humano consiguió el ataúd.

"Fue muy doloroso. Estábamos desde el día lunes detrás de un cajón especial para mi señora. Ella era gordita y además se ha hinchado y no conseguía un cajón de ese tamaño. En el sector privado si hay, pero el cajón solo cuesta $195.000, es algo imposible para mi, no puedo pagarlo, y el sector municipal no hay, he recorrido todos los servicios municipales y no consigo por ningún lado", expresó quebrado Pedro en diálogo con AM1020.

Según explicó, Pedro es trabajador independiente y quedó sólo al cuidado de sus seis hijos de 23, 19, 17, 14, 11 y 7 años. "Es una situación muy difícil y dolorosa para toda la familia. Los vecinos nos han ayudado con lo que han podido", agregó.

Duranta casi una semana la esposa de Pedro estuvo en la morgue. Ante el desesperado pedido, el ministerio de Desarrollo Humano consiguió los recursos para que la señora pueda ser sepultada.