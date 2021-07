Martes 13: tres brujas sanjuaninas se confiesan y te dan consejos contra la mala onda

Martes 13. Para muchos es una fecha más que especial, sobre todo si de supersticiones se tratan. Que no hay que casarse, o hacer negocios, o muchas cosas más, lo cierto es que la mente puede ser muy traicionera y si algo sale mal, decimos que es por esta fecha.

Es por eso que Tiempo de San Juan habló con tres reconocidas brujas y videntes de la provincia, que contaron cómo es el sanjuanino esta fecha de "mala suerte" y dieron unos tips contra la mala onda.

Una de ellas fue Doña Candela, quien dijo que "es un día muy bueno para nosotros que trabajamos con magia negra, blanca y roja, para hacer trabajos. Mucha gente me ha consultado desde ayer, qué pueden hacer y qué no".

Sobre qué no se aconseja hacer explicó que "viajar, no es recomendable enojarse o discutir con sus seres queridos y no hacer compras. Son horas y momentos cruciales que tiene el martes 13, mucha gente la ha pasado mal. Las energías fuertes y negativas están a la orden del día".

Además manifestó que "para espantar malas energías llevar un amuleto hecho con ajo hembra y macho".

"Hoy no me han planteado situaciones malas, pero antes sí. Una persona me contó que un familiar salió de su casa un martes 13 y nunca más volvió", expresó en la charla.

Otra de las entrevistadas fue Doña Mariel. Ella comentó que lo que hoy pasa "son supersticiones, no todos nos manejamos de la misma manera. No he recibido consultas todavía, años atrás sí".

"A medida que fue pasando el tiempo, los años, las cosas fueron cambiando. Así por ejemplo pasar debajo de la escalera, esa es una cuestión de uno mismo, del ser humano, de lo que uno cree", agregó. "La mujer es más supersticiosa, el hombre es más mental", dijo.

Luego explicó que "yo recomiendo que haga vida normal, como cualquier persona. La persona que cree mucho en Dios, que tiene fe, todo eso, puede hacer vida normal. Es un número".

"La palabra clave es superstición. No hay otra cosa. Hay personas que no se casan un martes 13, si te va a ir mal en el matrimonio te va a ir mal si te casas un martes 13, o un viernes 18, depende de los seres humanos como somos". Además, dio este consejo: "pasa mucho por la fe que vos tengas y las ganas que les pongas a las cosas".

Finalmente, Doña Ramona también habló con nosotros. "El sanjuanino es muy supersticioso. He recibido muchas consultas".

"Me han preguntado qué se debe hacer y qué no, si funciona la cintita roja, el ajo, en qué parte de la casa hay que poner sal. Una mujer me llamó para decirme que había muchas hormigas coloradas en la puerta de su casa y que si eso tenía que ver con el martes 13", explicó.

Además dijo que "en este día yo recomiendo que estén en paz, que se encuentren con uno mismo, que estén tranquilos".

Y para terminar dio estos tips para las malas energías "usar la cintita roja en cualquier parte del cuerpo, y si tienen bebés colocarlo. Que se toquen su mama izquierda (entre risas), si pueden consigan 7 helechos en casa; y es bueno andar con un perro ya que absorben las energías".