Cuarentena: la excusa más común para pasar los controles y quiénes son los más problemáticos

Intentar zafar de los controles, esa es la cuestión. Para hacerlo, los sanjuaninos que circulan fuera del horario permitido inventan todo tipo de excusas pero la más común es decir que estuvieron cuidando a un familiar enfermo. De igual modo, la mentira se cae cuando les hacen los test de alcoholemia de rigor y los resultados no son los esperados. Al constatar que sobrepasaron el límite permitido, son multados por infringir las restricciones que impiden circular después de las 00.

Los más problemáticos a la hora de ser multados son los que hacen deporte en grupo. Si bien la normativa permite salir a correr, caminar o andar en bicicleta, no se puede hacer en grupo y es en ese momento cuando aparecen los enojos. "No me pueden multar", "no soy un delincuente", son las frases que tienen que escuchar con mayor frecuencia los policías.

"Es muy difícil hacerles entender que se puede ir de a dos como máximo, pero este inconveniente no solo lo tienen los policías sino también el personal de la Secretaria de Deportes. La gente se enoja mucho porque quiere ir en grupo a pesar de que no está autorizado", explicó Abel Hernández, subsecretario de Seguridad. A pesar de las quejas, los deportistas grupales son multados por violar la reglamentación vigente.

Durante los nueve días de cuarentena estricta, fueron multados 1.330 sanjuaninos. El número creció el pasado fin de semana, cuando se labraron 660 multas en apenas dos días. La mayor parte de las aprehensiones fueron por no respetar los horarios de circulación, sólo 70 de los 660 estaban participando en fiestas clandestinas.

En cuanto a las faltas más comunes en los bares y restaurantes se encuentra la falta de cumplimiento de la capacidad máxima permitida. A esta infracción común se le suma una nueva que cada vez se ve con más regularidad: el corte del agua en los baños. ¿Por qué lo hacen? Para obligar a los comensales a comprar un agua mineral para que se terminen de lavar las manos ya que dejan el jabón.

Cuando un local infringe la normativa, se le aplica una multa cuyo monto es fijado por la Justicia de Faltas. En general no suelen ser tan altas, lo que permite que la faja de clausura no les dure a los infractores ni un fin de semana. Se genera una especie de cadena sinfín de multa, clausura, apertura.