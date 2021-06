El dueño del bar sanjuanino donde se armó el "tole tole" explicó la insólita razón del escándalo

El pasado viernes en la noche se produjo un violento episodio en un tranquilo bar de la Libertador. El hecho sucedió en la puerta del local 1592 cuando se aproximaba el cierre del establecimiento a eso de las 23 horas y tuvo que intervenir la policía apresando a diez personas por alterar el orden público.

Lo que no se sabía hasta ahora, era la razón por la que se produjo el repudiable hecho y fue el dueño del bar, Nicolás Mana, quien habló con Tiempo de San Juan y explicó la insólita razón por la cual se originó el conflicto.

Según el empresario "el hecho fue minutos previos al cierre cuando le avisamos a la gente que debíamos cortar por lo que establece el protocolo y un grupo de chicos no se quería ir", comenzó narrando. Y agregó que "estos se empezaron a poner agresivos, rompieron unos vasos, mancharon las paredes y no se querían ir. Algo completamente incompresible".

Incluso Mana dijo que "estas personas maltrataron al personal y en un momento fueron invitados a que se retiraran, pero ellos querían volver al bar y en ese momento llamamos a la policía que por suerte llegaron rápido". Fue en esos instantes donde se produjo la pelea que se puede en la siguiente nota.

Luego del escándalo llegó la policía y lograron detener a quienes habían generado el lamentable episodio de violencia. Al respecto, Mana sostuvo que "esto le hace muy mal a la gastronomía que ya viene golpeada por la pandemia y es algo innecesario que se podría haber evitado; es insólito que hasta el día de hoy existan personas que generan este tipo de problemas". Y agregó que "de igual medida me gustaría aclarar que aquí no estaba funcionando ninguna fiesta clandestina como se dijo en otros medios, aquí estamos trabajando como lo ordena el protocolo y estuvo presentes Leyes Especiales para ver que no hubiera nada fuera de lo normal".