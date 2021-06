La historia detrás del "Michael Jackson" sanjuanino: el minero que tiró unos pasos en Lama

Este miércoles, salió a la luz un video de un trabajador de Lama, el proyecto minero ubicado en Iglesia. Estaba bailando con los pasos del rey del Pop, Michael Jackson. Sus compañeros, como fieles devotos, alzaron sus celulares para filmar al artista mientras danzaba Billie Jean sobre la nieve, a miles de metros de altura. Las imágenes recorrieron las redes sociales. Sorprendieron a viejos conocidos de Francisco Aguilar, una figura de la Peatonal local.

La historia de Aguilar es la de un fanático del estadounidense. Desde los 15 años lo imita a donde sea que va: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o Neuquén. Llegó en 2014 a la provincia como trabajador de Techint en el proyecto Veladero. En San Juan encontró el amor y se asentó en Chimbas. Tiene dos hijos pequeños. Pasó por diferentes empleos, pero nunca cambió su pasión. Es un gran conocido en la Peatonal, es amigo del Grillo Malbrán y de otros personajes locales. Extraña pisar el centro sanjuanino para esparcir su arte.

En plena faena. Así trabaja el Michael Jackson sanjuanino.

El hombre de 49 años actualmente está en Lama. Como técnico electromecánico y trabaja en las torres de alta tensión. Y cada vez que se encuentra con sus compañeros es furor. "Acá tengo amigos y fans: son mi familia", dijo a Tiempo de San Juan. Cuando me ven pasar me gritan "Ahí está llegando Michael y me tengo que contener de bailar". Es que revoluciona a todos en la montaña. "Se arma un despelote bárbaro" cuando se pone a imitar al rey del Pop. "Hasta los encargados dicen que trabajar conmigo es como trabajar con una celebridad", aseguró.

Los shows de otrora, que tanto extraña.

Francisco Aguilar es un entusiasta de la vida. Sobre el baile, dijo que "la idea es que siempre hay que estar alegre y transmitirlo". Y recordó momentos en que causó sensación en épocas prepandémicas. "Estaba sentado en un café y me reconocieron, se empezó a juntar la gente, pedirme fotos y que me tire unos pasos", comentó, "y tuve que acceder". Agradeció a las familias sanjuaninas y les pidió esperanza porque del coronavirus "vamos a salir".