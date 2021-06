Mercedes Yacante: descubrí a la talentosa sanjuanina que embellece los lugares con su arte

Si uno transita por las calles de la ciudad, por algunos departamentos sanjuaninos, hay increíbles murales, gigantes, que llevan una firma: "Mercedes Yacante". Ella es una joven artista visual, local, que gracias a sus manos y su ingenio embellece todo lo que está a su paso.

Mercedes Ortega Yacante tiene 31 años. Ella egresó del Colegio Central Universitario donde hizo el Bachillerato de Comunicación, Arte y Diseño; luego hizo la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de San Juan y obtuvo su título.

Mercedes tiene sus raíces vinculadas al arte. Su madre es la conocida cantante Milagros (Mili como se la conoce) Yacante. Y la joven explicó además que su abuelo también pintaba y cantaba.

¿Por qué te apasiona la pintura?, le preguntamos. Y ella comentó que "básicamente desde chica ya dibujaba y era lo que siempre hacía, lo tomaba como un hobbie desde el comienzo hasta que estudié artes en el Central Universitario y ahí decidí que me gustaba el Diseño Gráfico, me fui por el lado tecnológico. Pero de la ilustración digital pase a lo analógico porque me gusta sentir los materiales, y el muralismo me encanta. El trabajo final que había hecho en una de las materias del central fue grafitti y ahí empezó todo”.

Además cuenta que ella ve en el arte una forma de expresar lo que le pasa en la vida: "a veces hago cosas a pedido, pero prefiero hacer las cosas que yo siento. En casi todas las obras es así".

Mercedes recuerda su primer dibujo artístico como si fuese ayer: "siempre nos hacían hacer trabajos de dibujo en el colegio, pero aprendí más lo clásico porque mi madre me enseñó a usar los tiza pastel y ahí hice mi primer retrato, que era justamente un autoretrato de niña”.

(Autoretrato)

(Retrato de hermano)

La joven artista explica que actualmente hace "pintura y muralismo", y que "no usa técnicas mixtas, sino óleo, acrílico o látex para los murales”.

Mercedes cuenta además que "me gusta mucho el retrato. Y ahora estoy incursionando también en el paisaje, específicamente sanjuanino. Lo vi trabajando mucho a un amigo que también es artista, Marcos Díaz Rossi, y él hace casi todas sus pinturas de paisajes como fantásticos, surrealistas y muy de montaña, lo veía trabajar a él y me encantó”.

Yacante también tiene sueños con su arte: "como objetivo me encantaría hacer exposiciones en todo el mundo como hizo el sanjuanino Mario Pérez. Pero más que nada que haya difusión, la llegada a otras personas, las redes sí ayudan pero no es lo mismo verlo en vivo a las obras".

Además hoy en día tiene un proyecto: "con un amigo que se llama “Mundos Paralelos”, que es mapping sobre murales. Me encantaría que llegara a otros lugares también, pero bueno es todo un tema porque es más un show que otra cosa, la obra se hace en vivo y se termina después del show. Con la apertura del Día Internacional de los Museos lo hicimos".

Pero además de ser una pasión, Mercedes tiene a la pintura y el muralismo como una forma de vida: "actualmente estoy trabajando de eso. Cobro por metro cuadrado. Tenemos un grupo de muralistas donde nos compartimos tarifarios, quedamos en precio base por ejemplo. Siempre te piden que hagas trabajos en locales, boliches, si no para el Gobierno la mayoría de las veces".

Su arte no queda solo en la provincia. Sus manos llevaron el muralismo a lugares como Barcelona. "En el 2019, antes de la pandemia tuve la oportunidad de viajar porque estuve ahorrando un año entero y era mi objetivo. Allá me junté con otros muralistas. El problema es que son todas zonas de patrimonio cultural, entonces no se puede muralear en cualquier lado. Tenés que pedir un permiso online, y los muralistas se tapan entre ellos las cosas. Estoy segura que el diseño que yo hice ya se ha tapado”.

Mural realizado en Barcelona en colaboración con Klover de Suecia.

Mientras ella tenga paredes, pinturas y sus manos, embellece todo lo que uno le pone adelante: desde paredes en la calle, de edificios gigantes; en locales comerciales, bares, espacios de arte. Ella deja su huella desde hace años y su marca registrada para que cada sanjuanino conozca sus obras.

ALGUNAS DE SUS INCREÍBLES OBRAS

GANADORA CONCURSO FEDERAL DE MURALISMO. Año 2020. Trabajo "Nativos de Argentina"

Según contó la artista "el trabajo lo terminé este año. Eran 70 mil pesos para comprar las pinturas y el trabajo. Tenías que elegir la pared, pedir permiso, hacer todo el trámite online y te pagaban la mitad al principio y la otra mitad cuando terminás. Tengo la capacidad de hacer muy rápido los trabajos, pero quise hacerlo más lento en este caso para que la gente viera el proceso".

Y agregó que "la temática yo la propuse, mandé el diseño y fue seleccionado. Y básicamente son imágenes de fotos antiguas de nativos de la Argentina: mapuches, diaguitas, coyas, tehuelches, wichís y tobas".

(Imagen Facebook Mercedes Yacante)

(Imagen Facebook: Matías Ruarte, Marcos Díaz, Mercedes Yacante)

GRAN MURAL- AVENIDA IGNACIO DE LA ROZA Y AVENIDA ALEM

“La imagen es el diseño de Matías Ruarte, lee pidieron la obra desde el `Manso Encuentro de Muralistas´. Junto a Marcos Díaz estábamos de ayudantes, hicimos entre los tres el mural. Nos dieron 7 días para terminarlo y el octavo para barnizar con plastificante. Es un rostro mirando hacia las montañas y las bombitas simbolizaban el verano sanjuanino porque fue en el año donde la Fiesta del Sol tenía como lema `El calor de lo Nuestro´".

(Imagen Facebook Mercedes Yacante)

MURAL EN CHIMBAS- "MAAANSO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE URBANO". Año 2018.

“En el Encuentro te daban una semana para hacerlo y como todavía no nos llamaban para hacer el edificio (de Avenida Alem e Ignacio de la Roza) empezamos ahí. Quien está pintada es María Sabina Magdalena García, ella fue una curandera y chamana mazateca de México. Me encanta la temática de los nativos, curanderas, plantas ancestrales y curativas”.

(Imagen Facebook Mercedes Yacante)

COLECCIÓN CUATRO ELEMENTOS

"Fue una temática que quise trabajar por mi cuenta, independiente. Le saqué fotos a mis primas, a mi hermana, y cada una era uno de los elementos: fuego, tierra, aire, agua. Las pinté en acrílico, el año pasado y eran obras bastante grandes. Y ya las vendí a todas, me las compró un Espacio Cultural de la provincia", explicó Yacante.